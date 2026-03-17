À l’eau Péribonka mise sur une programmation éclatée et variée

La diversité sera au rendez‑vous lors de la 23e édition du festival À l’eau Péribonka, qui se tiendra du 23 au 25 juillet. Musique, cirque de rue, marché public, activités sportives et familiales feront vibrer les trois sites de l’événement.

L’équipe du festival À l’eau Péribonka est plus fébrile que jamais de dévoiler sa programmation. « C’est la 23e édition, souligne le président du conseil d’administration, David Larouche. C’est un peu comme l’année 1 de la nouvelle organisation. »

Le nouveau conseil d’administration souhaite insuffler un vent de renouveau à l’événement. David Larouche en assure désormais la présidence, entouré de sept autres membres engagés qui mettent à contribution leurs expertises respectives.

La nouvelle équipe a décidé d’insuffler un vent de fraîcheur sur l’événement en déployant deux nouveaux espaces, soit le camping municipal et le Musée Louis-Hémon, qui viendront compléter le lieu principal et dynamiser le secteur. L’objectif est de recréer l’effervescence que vivent les festivaliers au Festif de Baie-Saint-Paul.

Volet musical

En nouveauté, À l’eau Péribonka accueillera le Mixbus, un autobus scolaire converti en scène mobile. « Toute la fin de semaine, l’autobus va se promener d’un site à l’autre, que ce soit l’après-midi ou le soir », indique David Larouche.

Le Mixbus va animer les rues, le vendredi et le samedi, avec une série de spectacles gratuits. Les festivaliers pourront notamment danser au son d’Alfa Rococo, BLAMM ainsi que Cartier Préféré.

Plusieurs spectacles se dérouleront sous le grand chapiteau tout au long de l’événement. Le jeudi, Malaimé Soleil et le trio féminin Les Shirley ouvriront les festivités.

Le vendredi, la Scène Desjardins mettra en vedette Blanc Dehors, un groupe originaire du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, ainsi que Valaire, dont le style mêle influences électro, jazz, hip‑hop, rock et échantillons sonores insolites.

David Larouche se réjouit de pouvoir accueillir le collectif sherbrookois: « Ça danse et ça bouge. Je les avais vus au Festival des Brasseurs il y a deux ou trois ans. C’est le meilleur show qu’il y eu dernièrement. »

Le samedi, Marie-Célestre, groupe almatois, et Joyeux Calvaire viendront clôturer l’événement.

Ce n’est pas tout. Pour les festivaliers qui voudront poursuivre la fête tard en soirée, le bistro « Bistr’eau » recevra comme après show les groupes FUUDGE et We are Wolves le jeudi et vendredi soir respectivement. Le groupe We are wolves présenteront leur tournée 20 ans du premier album.

Soulignons que l’animation sera assurée par l’humoriste originaire de Dolbeau-Mistassini, Simon Trottier.

Activités pour tous

Une autre activité s’ajoute au festival. Le samedi 25 juillet, la rue Édouard‑Niquet accueillera le marché public du Départ des nageurs de Péribonka de 13 h à 20 h, où on retrouvera plus d'une vingtaine d'exposants.

Les activités sportives seront de retour, soit la Petite traversée, la course à pied de 5 kilomètres et la randonnée à vélo, tout comme le souper des nageurs. Des activités familiales et de l’animation gratuite égayeront le site, comme la danse en ligne et le Grand bingo avec Denise Bingo.

Il y aura un léger changement de programmation. « On a pris la décision de ne pas reprendre le feu d’artifice pour 2026, dit David Larouche. Les frais sont trop dispendieux. On a décidé de prendre une alternative avec les Fous du roi. On veut encourager l’art et la culture. On veut apporter à partir de cette année le cirque de rue. Ça fait de la nouveauté. »

Situé sur les rives de la rivière Péribonka, l’événement met notamment en lumière le départ emblématique des nageurs de la Traversée internationale du Lac Saint-Jean, un moment phare qui attire chaque année de nombreux passionnés. Plusieurs athlètes d’envergure internationale participeront encore cette année à cette prestigieuse épreuve d’eau libre.

Dès le 17 mars, les passeports, les billets pour le souper des nageurs et les billets individuels pour les spectacles seront disponibles sur la plateforme en ligne Point de vente.