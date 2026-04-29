Les Saguenéens de Chicoutimi ont trimé dur à Rouyn

Alors que plusieurs prévoyaient un voyage facile des Saguenéens sur la petite glace de l’aréna Glencore, l’équipe locale a donné beaucoup plus de fil à retordre qu’on croyait. Malgré tout, la troupe de Yanick Jean a tenu le coup pour remporter le troisième match 4 à 3 et prendre les devants 2-1 dans cette série demi-finale.

Tout fonctionnait pour les visiteurs en début de rencontre lorsqu’ils ont pris possession du territoire adverse. À 6:03, Jordan Tourigny ouvre la marque en profitant d’une rondelle libre à la droite de Samuel Meloche. Moins de quatre minutes plus tard, Émile Ricard double la marque lorsqu’il est laissé seul dans l’enclave. Il reçoit une passe du coin de la part de Mavrick Lachance qui récolte un deuxième point dans cette période.

Maxim Massé porte la marque à 3-0 dès le début de la deuxième mais ce retard ne semble pas inquiéter l’équipe locale qui marque deux fois à la moitié de l’engagement. Mais Thomas Desruisseaux va profiter de l’indiscipline des Huskies pour redonner une priorité de deux buts aux Bleus avant le son de la sirène.

Rouyn ramène le match à un but en début de troisième à la fin d’une punition à Liam Lefebvre. Lucas Beckman va tenir le coup pour remporter une dixième victoire dans ces séries 2026.

Opportunités ratées

Les Saguenéens ont eu l’occasion de mettre cette rencontre hors de portée des Huskies en deuxième alors que ces derniers ont écopé de quatre punitions de suite, dont un quatre minutes pour bâton élevé. Toutefois, ils n’ont pas été en mesure de capitaliser.

Prise 4 mercredi

Les Saguenéens auront l’occasion de pousser les Huskies dans les câbles advenant une victoire dans le quatrième match présenté aujourd'hui. Ils devront malgré tout modifier certains aspects de leur jeu d’équipe car les Huskies n’ont pas l’habitude de lever la pédale d’accélérateur.