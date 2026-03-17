Bilodeau Canada brille aux Oscars grâce à son savoir-faire

L’entreprise Bilodeau Canada, spécialisée dans la confection de vêtements en fourrure et établie à Normandin, s’est illustrée lors de la 98e cérémonie des Oscars, tenue dimanche soir à Los Angeles, rapporte Radio-Canada.

Active depuis une quinzaine d’années auprès de plusieurs studios hollywoodiens, l’entreprise a remporté, pour la première fois de son histoire, une reconnaissance officielle de l’Académie grâce à sa contribution au film Frankenstein, réalisé par Guillermo del Toro.

Le long métrage a récolté trois statuettes, dont celles des meilleurs costumes et des meilleurs décors, soulignant le travail artisanal réalisé loin des projecteurs, dans le nord du Lac-Saint-Jean.

Sous les directives de l’équipe de production, une grande partie des costumes des deux personnages principaux de cette nouvelle adaptation du classique de Mary Shelley a été confectionnée par l’entreprise jeannoise. Au total, Bilodeau Canada a participé à la création de plus de 250 accessoires pour le film.

Parmi ceux-ci figurent cinq versions du manteau porté par Victor Frankenstein, réalisées en ours noir et en carcajou, entièrement produites à Normandin. L’entreprise a également participé à la fabrication de six capes en lapin blanc, ainsi que d’une trentaine de costumes, dont celui de la célèbre créature. Certains éléments ont été rapatriés en Californie afin d’y être complétés.

L’apport de Bilodeau Canada au film ne s’est pas limité au vêtement. Le fabricant a aussi conçu quatre traîneaux et plusieurs fûts de trappeurs destinés au tournage. De plus, des loups et un cerf ont été naturalisés et articulés pour les besoins de certaines scènes.