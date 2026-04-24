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Vendredi, 24 avril 2026

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Temps de lecture : 1 min 20 s

Comité communication locale en immigration

De nouveaux outils pour guider les nouveaux arrivants

Emmanuelle LeBlond
Le 24 avril 2026 — Modifié à 15 h 22 min le 22 avril 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le Comité communication locale en immigration a dévoilé son tout nouveau Carnet d’accueil du nouvel arrivant ainsi que des capsules vidéo informatives. Ces outils complets ont été conçus pour faciliter l’installation et l’intégration des personnes qui choisissent de s’établir sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Regroupant en un seul document les informations essentielles à une bonne installation, ce carnet de 78 pages aborde notamment les démarches administratives, les services de santé, l’éducation, le logement, les finances, les déplacements ainsi que plusieurs conseils pratiques pour mieux comprendre et apprivoiser la vie au Québec. Structuré de façon simple et accessible, il permet de trouver rapidement les renseignements nécessaires, que ce soit avant l’arrivée, à court terme ou à plus long terme.

En complément, des capsules vidéo d’accueil ont été développées afin d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs premiers pas au Pays des bleuets. Courtes, claires et accessibles, elles présentent différentes réalités de la vie locale, notamment le coût de la vie, les taxes et impôts, l’implication citoyenne, les droits des femmes et les particularités saisonnières. Ces capsules permettent une meilleure compréhension du milieu et favorisent une intégration progressive, à son propre rythme.

Ce projet est né à la suite du Grand Rendez-vous de l’immigration tenu en janvier 2024, où les partenaires du milieu ont identifié les communications comme un enjeu prioritaire pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. Pensés autant pour les nouveaux arrivants que pour les intervenants, employeurs et partenaires, ces outils visent à simplifier l’accès à l’information, à mieux orienter les démarches et à soutenir une intégration harmonieuse dans la communauté.

Le carnet et les capsules sont disponibles gratuitement en ligne.

Rappelons que le Comité communication locale en immigration rassemble la CDC Maria-Chapdelaine, le Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine, la Démarche en développement des communautés Maria-Chapdelaine, la Maison Halte Secours, la MRC de Maria-Chapdelaine, la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, Portes Ouvertes sur le Lac, le Service budgétaire Maria-Chapdelaine et la Télé du Haut-du-Lac.

 

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