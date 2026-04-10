Vers le retour d’un écocentre dans le nord du Lac-Saint-Jean

La MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean, désire implanter un écocentre dans le secteur nord du Lac-Saint-Jean.

« Il y avait un écocentre avant à Saint-Ludger-de-Milot. Le site a été fermé il y a quelques années. Je n’ai pas tous les détails de la raison de la fermeture. Il y avait quand même la volonté de ravoir un site dans notre secteur. De notre côté, c’était quand même intéressant d’explorer cette voie », indique le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Jean Morency.

Actuellement, les citoyens du territoire ont accès à un écocentre, situé à Dolbeau-Mistassini. Un deuxième écocentre dans le secteur nord du Lac-Saint-Jean permettrait de desservir la population de Péribonka, de Saint-Augustin, de Sainte-Jeanne-d’Arc ainsi que Saint-Ludger-de-Milot et de Sainte-Monique.

La MRC de Maria-Chapdelaine s’est d’abord donné la mission d’identifier un terrain. « On a eu plusieurs terrains qui ont été soumis à une analyse. Il y a une grille d’analyse qui a été faite pour une dizaine de terrains qui ont été répertoriés, qui ont été analysés et qui ont été cotés », explique le préfet.

Les élus ont sélectionné un site en particulier, lors de la séance ordinaire du 17 mars dernier. Il s’agit d’un terrain situé sur la route de Milot dans les limites territoriales de Saint-Augustin.

« C’est un site où il y a déjà des services municipaux. C’est quand même un avantage, souligne Jean Morency. Aussi, ça permettait de desservir le territoire de ce secteur qui est moins desservi présentement au niveau des sites. »

« Il y a quand même tout le volet agricole qui est la récupération des plastiques agricoles qui s’est ajoutée dans les dernières années. Il y a un besoin de couverture dans ce secteur. Il y a plusieurs producteurs agricoles qui utilisent entre autres les balles rondes. Ça génère entre autres du plastique », ajoute-t-il.

Pour la suite, les démarches se poursuivront au niveau de la RMR du Lac-Saint-Jean. Si tout se passe comme prévu, une ouverture du site est souhaitée au cours de l’année 2026.