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Investissements routiers

211 M$ alloués aux infrastructures de transport de la région par le gouvernement du Québec

Charles-Antoine Desmeules
Le 07 avril 2026 — Modifié à 11 h 58 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Un investissement de 210 844 000 $ a été dévoilé aujourd’hui par le ministre responsable de la région, M. Éric Girard, pour la réfection ainsi que la mise en chantier de nouveaux projets d’infrastructures de transport routier et aéroportuaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le montant sera échelonné sur une période de deux ans.

L’annonce a été faite ce mardi lors d’une conférence de presse à Chicoutimi, en présence de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Parmi les projets qui seront réalisés entre 2026 et 2028, on retrouve :

• la réfection du pont sur la route 169, au-dessus de la rivière Métabetchouane, à Desbiens et Chambord;

• la réfection de ponceaux et la correction de courbes sur la route d’Obedjiwan (Opitciwan);

• l’asphaltage de l’autoroute 70, entre les arrondissements de Chicoutimi et de La Baie, ainsi que du boulevard Talbot, entre l’autoroute 70 et la rue des Champs-Élysées, à Saguenay;

• la reconstruction de la chaussée de la rue du Quai et la réfection des conduites d’aqueduc et d’égout, en collaboration avec la municipalité de Sainte-Rose-du-Nord.

Selon M. Girard, ces investissements permettront de poursuivre les efforts déployés afin d’assurer des déplacements sécuritaires pour l’ensemble des usagers. Ils contribueront également à améliorer la qualité de vie des citoyens ainsi que la vitalité économique de la région.

« Cette année encore, notre priorité est d’investir pour assurer le maintien des infrastructures à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière », a ajouté le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien.

De plus, les sommes investies dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont 1 044 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent entre l’amélioration de l’état des chaussées et des structures, l’efficacité et la sécurité du réseau, ainsi que la concrétisation d’un projet aéroportuaire.

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