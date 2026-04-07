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Exploration spatiale

Artemis II franchit un jalon en survolant la face cachée de la Lune

Émile Boudreau
Le 07 avril 2026 — Modifié à 11 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La mission Artemis II a marqué l’histoire de l’exploration spatiale en survolant officiellement la Lune hier et en repoussant les limites de la présence humaine dans l’espace.

À bord du vaisseau, l’équipage composé de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne (ASC), le colonel Jeremy Hansen, ainsi que les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, a atteint une distance de 406 773 kilomètres de la Terre, dépassant ainsi le précédent record de 400 171 kilomètres enregistré lors de la mission Apollo 13 en 1970.

Au cours de ce survol, les quatre astronautes ont observé des régions de la face cachée de la Lune encore jamais vues par l’œil humain. Ils ont également vécu un moment rare : un « lever de Terre » apparaissant à l’horizon lunaire.

Désormais engagée sur le trajet de retour, la mission entame un voyage d’environ quatre jours vers la Terre. Grâce à l’assistance gravitationnelle de la Lune et à la gravité terrestre, le vaisseau se dirige naturellement vers son point d’arrivée. L’amerrissage est prévu le 10 avril dans l’océan Pacifique, au large de San Diego.

Premier vol d’essai habité de la campagne Artemis, Artemis II constitue une étape clé vers un retour durable sur la Lune. Cette mission vise également à poser les bases nécessaires à l’exploration de l’espace lointain, notamment en vue de futures missions habitées vers Mars.

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