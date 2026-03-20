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Sorties scolaires

Le milieu culturel régional soulagé par le maintien du financement

Émile Boudreau
Le 20 mars 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean se dit soulagé de la décision du gouvernement du Québec de renoncer aux coupes envisagées dans le programme La culture à l’école et dans les sorties scolaires en milieu culturel. Le budget présenté prévoit cette semaine prévoit un investissement de 119 millions de dollars sur cinq ans afin d’assurer la continuité du programme.

Cette annonce met fin aux inquiétudes exprimées par le milieu culturel, alors que des compressions de 13 M$ étaient envisagées pour 20262027, suivies de coupures de 26,5 M$ par année pour les années subséquentes.

« Nous accueillons avec soulagement la décision de maintenir le financement du programme La culture à l’école. Cette mesure contribue directement à préserver la vitalité culturelle de notre région et est essentielle au développement des jeunes. », ont déclaré Shéril Gravel et Julie Gagnon, co-directrices générales de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les deux dirigeantes saluent également l’investissement accordé à La Vitrine, qu’elles considèrent comme un « partenaire clé pour la région ». Selon elles, cet appui permettra à l’organisme de renforcer ses actions et de contribuer activement au dynamisme culturel régional.

Appui aux entreprises culturelles

Par ailleurs, le Réseau Culture 360°, qui regroupe les 15 conseils régionaux de la culture du Québec, dont Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean, se réjouit de la consolidation du budget de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Cette société d’État a pour mandat d’assurer le développement des entreprises culturelles et la valorisation des propriétés intellectuelles québécoises.

Au total, le gouvernement prévoit des investissements annuels de 30 M$ pour soutenir les entreprises du secteur de l’audiovisuel, ainsi que 21 M$ par année pour les autres domaines d’activités couverts par la SODEC.

Pérennité des musées

Le Réseau Culture 360° accueille aussi favorablement les annonces visant le secteur muséal. Le budget gouvernemental prévoit 25 M$ sur cinq ans pour bonifier le Programme d’aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

Cette mesure, selon le Réseau, permettra de soutenir de nouvelles institutions et d’accroître l’aide accordée à l’ensemble des musées, en particulier ceux situés en région éloignée.

Des préoccupations persistent

Malgré ces avancées, le Réseau Culture 360° déplore l’absence de stratégies claires pour soutenir la diversification des revenus du milieu culturel, notamment par le financement privé et la philanthropie. Il souligne également la stagnation du financement des conseils régionaux de la culture depuis 2017.

Selon le Réseau, le gouvernement devra aller plus loin en mettant en place des mesures favorisant l’accompagnement, la consolidation et la résilience des organisations culturelles à travers le Québec.

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