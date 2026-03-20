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Vendredi, 20 mars 2026

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Une école unifiée, un code de vie renouvelé

Emmanuelle LeBlond
Le 20 mars 2026 — Modifié à 09 h 22 min le 19 mars 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

L’école secondaire des Grandes‑Rivières de Dolbeau‑Mistassini saisit l’occasion offerte par la fusion pour élaborer un nouveau code de vie, un chantier de longue haleine mené en consultation avec la communauté scolaire.

Rappelons que tous les élèves du secondaire fréquentent désormais l’établissement de l’avenue Jean-Dolbeau depuis la rentrée scolaire 2023-2024.

En septembre dernier, l’équipe‑école a amorcé l’importante démarche visant à concevoir un nouveau code de vie, en collaboration avec une neuropsychologue et deux psychoéducateurs. Le travail s’appuie sur les plus récentes recherches en éducation, précise le directeur de l’école, Martin Nadeau.

Un code de vie, rappelle‑t‑il, est un ensemble de règles qui permettent à tous de fonctionner harmonieusement au quotidien. « C’est un vivre‑ensemble qui est déterminé », ajoute-t-il.

Jusqu’à présent, les règles de conduite et les comportements attendus ont été déterminées. Le fonctionnement du centre de ressources, utilisé pour les retraits, fera également partie des éléments abordés dans la suite du processus.

« Le centre ressource n’est pas une conséquence ni une punition. C’est un outil de travail qu’on a dans nos stratégies », indique le directeur.

« Un élève dont le comportement est inapproprié, au lieu d’entrer en conflit avec l’enseignant, on va l’envoyer au centre ressource faire une réflexion. On a tout un protocole de réintégration », poursuit-il.

Code vestimentaire

Le code vestimentaire fait également partie du futur code de vie. En parallèle, certains élèves et parents ont exprimé leur intérêt pour l’instauration d’un demi‑uniforme, une proposition actuellement à l’étude. Martin Nadeau prévoit consulter le conseil d’établissement ainsi que les élèves afin de connaître la position de chacun sur la question.

Dans tous les cas, l’avis des élèves est primordial, aux yeux du directeur. Un comité leadership a d’ailleurs été formé, composé de 17 jeunes de tous les niveaux. Ils sont souvent consultés en lien avec les projets de l’école.

Lorsque l’ensemble du code de vie sera constitué, le tout sera présenté à l’équipe-école, possiblement lors de la prochaine rentrée scolaire. « On va l’expliquer. On va s’assurer qu’on a une compréhension commune. Après, on va déterminer si on adhère à ça. »

Une fois adopté, ces règles sont portées à changer, selon les besoins. « C’est quelque chose de vivant. Entre deux à cinq ans, on va continuer à mettre à niveau, faire des modifications, s’adapter. Tous les ans, on va avoir une réflexion », termine-t-il.

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