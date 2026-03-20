Relocalisation du Comptoir d’aide alimentaire sur la rue des Cèdres

Le Comptoir d’aide alimentaire du secteur Dolbeau a récemment annoncé qu’il devra déménager. Le nouvel emplacement est maintenant confirmé : l’organisme s’installera dans un local situé sur la rue des Cèdres.

« Au début, quand on a su qu’on devait déménager, ce n’était pas évident de trouver un endroit qui allait convenir. On cherchait principalement à Dolbeau, mais il n’y avait pas énormément de locaux disponibles », indique le directeur général de l’Épicerie communautaire Le Garde-Manger, Carol Martel.

En février dernier, le Comptoir d’aide alimentaire du secteur Dolbeau informait le Nouvelles Hebdo qu’il devrait bientôt changer d’adresse, après cinq ans d’activités sur le boulevard Wallberg. L’organisme devait quitter les locaux de Lussier au plus tard le 1er juillet.

Les démarches ont finalement été de bon train. Un espace a été trouvé, en collaboration avec la Ville de Dolbeau-Mistassini, soit celui du 1151 rue des Cèdres.

Un sentiment de soulagement a habité l’équipe de l’organisme. « Le Comptoir est essentiel. On ne voulait pas avoir une période d’arrêt. On ne pouvait pas se permettre ça, en raison de la nécessité. Quand on a su qu’il y avait une possibilité d’aller là-bas, ça a enlevé beaucoup de pression », exprime Carol Martel.

L’espace sera partagé avec le Comptoir vestimentaire Dolbeau, les Chevaliers de Colomb ainsi que la Société d’histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine.

L’organisme d’aide alimentaire se réjouit de pouvoir demeurer au centre‑ville, un emplacement stratégique pour répondre adéquatement aux besoins de sa clientèle. Plusieurs usagers n’ayant pas accès à un moyen de transport, la proximité devient essentielle. Le nouveau local se trouve d’ailleurs à courte distance de divers services et organismes, notamment la halte climatique.

Des travaux de rénovation ont d’ailleurs commencé, incluant la construction d’un mur, d’un espace d’entreposage et d’un bureau. Il s’agit d’un investissement de 55 000 $, où plusieurs partenaires ont contribué.

Le déménagement est prévu pour le 17 avril, et l’ouverture dans les nouveaux locaux aura lieu le 21 avril au matin.

L’organisme mise sur une présence durable. « C’est un endroit qui est approprié et qui nécessite des investissements, en temps et en énergie. On a un bail avec la ville et on espère être là pour du long terme. »

Rappelons que les demandes d’aide alimentaire continuent de grimper dans le secteur. Le Comptoir d’aide alimentaire du secteur Dolbeau demeure très sollicité avec environ 75 demandes par semaine.