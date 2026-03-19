Le programme Multisports a la cote

Depuis la fusion des établissements secondaires de Dolbeau‑Mistassini, l’école secondaire des Grandes‑Rivières est devenue l’une des plus fréquentées du territoire, et son programme Multisports connaît une popularité croissante.

Auparavant, les élèves du secondaire étaient répartis entre deux établissements. À l’école secondaire Des Chutes, dans le secteur Mistassini, on accueillait les élèves de première et de deuxième secondaire ainsi que ceux en adaptation scolaire du premier cycle. La polyvalente Jean‑Dolbeau regroupait pour sa part les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire, en plus des groupes en adaptation scolaire.

La fusion administrative, menée en 2020, visait à harmoniser les pratiques éducatives, dans un contexte où Dolbeau‑Mistassini faisait figure d’exception en séparant les deux cycles du secondaire, ce qui compliquait la continuité du parcours des jeunes.

À compter de la rentrée 2023‑2024, tous les élèves du secondaire ont été réunis dans le bâtiment Jean-Dolbeau. De son côté, l’établissement Des Chutes a trouvé une nouvelle vocation et accueille maintenant les activités de l’école Le Tournant.

Selon le directeur de l’établissement, Martin Nadeau, la fusion des deux écoles secondaires a permis de regrouper les services et les expertises, de mieux encadrer les élèves et de rapatrier les ressources dans un contexte de pénurie de main‑d’œuvre.

Actuellement, l’école secondaire des Grandes-Rivières est composée de 724 élèves. Ceux qui habitent dans la MRC Maria-Chapdelaine et à Saint-Ludger-de-Milot peuvent entre autres s’inscrire aux programmes Multisports et Arts de la scène.

Le programme sportif attire de nombreux élèves, selon Martin Nadeau. « Cette année, j’ai eu tout près de 200 demandes pour le secondaire 1 seulement. On en prend 56 », fait-il savoir.

L’école secondaire de l’avenue Jean-Dolbeau compte deux gymnases et une palestre qui roule à plein régime. Une salle d’entraînement est aussi à la disposition des élèves. Pour l’année scolaire en cours, deux groupes du programme Multisports sont formés, regroupant des élèves de la première à la cinquième secondaire.

L’objectif est d’initier les jeunes à une variété de disciplines, notamment le basketball, le curling, le golf, l’escalade, la gymnastique et la natation, pour ne nommer que celles‑ci.

« Cette année, on a fait former l’équipe d’enseignants avec une clinique de boxe. Ce sont des techniques de boxe pratiquées avec des coussins. On a donné des ateliers de jujitsu. On a acheté des skis de fond. On a fait tracer une petite piste sur le terrain pour les initier », indique le directeur.

Les installations sont également utilisées par les Draveurs, l’équipe sportive de l’école secondaire. En parascolaire, pas moins de 26 équipes sont inscrites au RIASQ. On compte actuellement 238 inscriptions aux activités sportives parascolaires, encadrées par 16 entraîneurs.