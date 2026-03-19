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Prochaine étape, assemblée publique

Le presbytère Sainte‑Thérèse‑d’Avila en voie de changer de vocation

Emmanuelle LeBlond
Le 19 mars 2026 — Modifié à 13 h 14 min le 18 mars 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le conseil municipal de la Ville de Dolbeau-Mistassini a récemment adopté le premier projet de résolution visant la reconversion du presbytère de l’église Sainte-Thérèse-d’Avila en immeuble de location à long terme.

Cette démarche s'appuie sur un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), ce qui permet d’autoriser officiellement un changement de vocation pour répondre aux besoins résidentiels actuels de la communauté.

Le maire de Dolbeau‑Mistassini, Rémi Rousseau, rappelle que le presbytère, inoccupé depuis un certain temps, était en vente et a finalement trouvé preneur.

L’entreprise CTKB Gestion immobilière inc. a déposé une demande de PPCMOI le 29 janvier dernier pour transformer le bâtiment en un immeuble comprenant douze unités destinées à la location à long terme.

« En fait, c’est pour une maison de chambres, dit Rémi Rousseau. C’est un besoin. Le taux d’inoccupation au niveau des logements ici est assez bas. Autant que ce soit des logements ou des chambres individuelles, il n’en pleut pas. Encore là, c’est au centre-ville. On ne peut pas avoir mieux que ça. Il y a plusieurs services autour. »

Une assemblée publique aura lieu le 26 mars à 16 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, afin de présenter plus en détail le projet et de répondre aux questions des citoyens.

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