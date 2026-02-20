SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 20 février 2026

Une nouvelle zone pour les aînés au parc Lions

Emmanuelle LeBlond
Le 20 février 2026 — Modifié à 08 h 50 min le 19 février 2026
Une nouvelle zone destinée aux aînés sera aménagée au parc Lions de Dolbeau-Mistassini. Elle viendra bonifier les installations existantes afin d’améliorer le confort des utilisateurs et de favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers.

Situé sur le boulevard Wallberg, le parc Lions constitue l’une des infrastructures municipales majeures de la Ville, indique le maire Rémi Rousseau. Il figure d’ailleurs parmi les investissements prioritaires du plan directeur des parcs et espaces verts.

Au cours des derniers mois, le site a déjà fait l’objet d’importants travaux, notamment le remplacement des modules de jeu, l’ajout d’un trampoline extérieur géant et la mise à jour du mobilier urbain.

L’amélioration de la sécurité routière aux abords du parc a été effectuée en 2024. Plus précisément, il s’agit de la reconfiguration de l’intersection de la rue de la Fabrique et du boulevard Wallberg.

Le parc comptait déjà des terrains de pétanque, très appréciés des membres du Club des Cœurs Vaillants. Pour améliorer la cohabitation et offrir un espace mieux adapté aux aînés, la Ville a choisi de reconfigurer le secteur en déplaçant cette zone de l’autre côté de la rue, à proximité du Centre de la petite enfance Croque‑Lune.

Les terrains de pétanque y seront réaménagés, et de nouveaux terrains de fer s’y ajouteront. Un gazebo ainsi que du mobilier urbain adapté compléteront l’aménagement.

Les travaux ont déjà débuté et devraient être finalisés au printemps, si tout se déroule comme prévu.

Le projet, incluant l'amélioration de la sécurité routière aux abords du parc l'année dernière, représente des investissements totaux prévus de plus de 300 000 $, dont une somme de 60 000 $ du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) du gouvernement du Québec ainsi qu'un montant de 108 800 $ en provenance des sommes réservées à la Ville de Dolbeau-Mistassini dans le cadre du programme Vitalité du milieu de la MRC de Maria-Chapdelaine.

