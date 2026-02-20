Un comité de pilotage renouvelé pour la démarche MADA

Un nouveau comité de pilotage a été mis sur pied à Dolbeau-Mistassini dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Selon Patricia Caouette, coordonnatrice culture et vie communautaire à la Ville de Dolbeau-Mistassini, il s’agit du troisième comité de pilotage formé pour les aînés.

« On avait une politique Famille et Aînés pour la période 2016‑2020. Une mise à jour a ensuite été réalisée pour 2020‑2024, qui est devenue la Politique famille, aînés et saines habitudes de vie. Historiquement, la MRC accompagne les municipalités dans la réalisation de ces travaux liés aux politiques famille et aînés », explique-t-elle.

« Vu que la Politique famille, aînés et saines habitudes de vie était arrivée à échéance, la municipalité, en juin 2024, a pris la décision de participer à la démarche de renouvellement de la politique, en étant coordonné par la MRC », ajoute-t-elle.

Différentes consultations publiques ont été menées au cours de l’année 2025. « On s’est assuré d’aller sonder les aînés à travers quatre types de consultation. On est allé dans le secteur Sainte-Marguerite-Marie et Vauvert. On est allé en présentiel au Club de l’Amitié. On est allé dans une résidence de personnes âgées. On a également fait un sondage papier au Club 1109 à Mistassini. On s’est assuré d’avoir une multiplication des moyens pour rejoindre les aînés pour avoir le pouls de cette clientèle », détaille Patricia Caouette.

La nouvelle politique, soit le Plan vivre et s’épanouir à Dolbeau-Mistassini, couvrira la période de 2026 à 2030. En ce sens, le conseil municipal a récemment créé et officialisé un nouveau comité de pilotage.

« C’était important pour nous d’avoir des citoyens qui sont représentatifs du milieu. On inclut des représentants des familles, des représentants des aînés, mais aussi deux représentants de la jeunesse »

« On a décidé d’élargir la portée de la politique dans cette nouvelle mouture. L’objectif n’est plus seulement de s’adresser aux aînés ou aux familles, mais aussi de tenir compte des besoins des jeunes. On veut s’assurer que les actions mises en place profitent à un public plus large. »

La démarche se veut participative. Le nouveau comité a pour mandat d’analyser les constats issus des consultations et, à partir de ceux‑ci, d’élaborer le plan d’action. L’ensemble du travail sera réalisé au cours des prochains mois.