Le Bloc force la convocation du propriétaire de Domtar à Ottawa

Les députés du Bloc québécois ont obtenu mardi la convocation du propriétaire de Domtar, l’homme d’affaires indonésien Jackson Wijaya, devant le Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes. La motion demandant sa convocation au parlement fédéral a été adoptée grâce à l’appui conjoint des députés conservateurs et libéraux, rapporte Radio-Canada.

Cette démarche survient dans un contexte où les inquiétudes ne cessent de croître dans la région quant aux intentions du géant forestier Domtar, anciennement Paper Excellence, après que la Ville de Saguenay eu révélé que les installations hydroélectriques de la région appartenant à l’entreprise avaient été transférées dans une société en commandite, aussi propriété de Jackson Wijaya.

Des craintes avaient alors émergé quant à la possibilité que Domtar choisisse de vendre ses centrales ou encore l’électricité qu’elles produisent. Or, l’entreprise est tenue par contrat d’utiliser l’énergie générée par ses installations sur la rivière Shipshaw pour alimenter ses usines de Saguenay et d’Alma.

Le Bloc veut des réponses claires sur les intentions de Domtar

Rappelons que lundi, les députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis Brunelle-Duceppe, avaient annoncé en conférence de presse leur intention d’exiger des explications de Jackson Wijaya, devenue un acteur déterminant dans le secteur forestier québécois depuis ses acquisitions de Produits forestiers Résolu et Domtar.

Si celui-ci refusait de se présenter volontairement, il pourrait être sommé de témoigner. Comme il n’est pas citoyen canadien, cette sommation ne pourrait être appliquée que lorsqu'il se trouvera physiquement sur le territoire canadien. Une fois entré au pays, il serait alors obligé de comparaître devant les élus fédéraux.