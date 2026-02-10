Nutrinor dévoile la nouvelle image de marque de Charcuterie Fortin

La coopérative Nutrinor a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle image de marque de Charcuterie Fortin, une entreprise établie dans la région depuis plus de 75 ans.

Avec cette évolution visuelle, la coopérative souhaite permettre à la marque de regagner en visibilité sur les tablettes tout en mettant davantage en valeur son savoir-faire et son identité enracinée au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans un marché de la transformation alimentaire qui se révèle de plus en plus compétitif.

Selon Nutrinor, cette modernisation répond directement aux transformations des attentes des consommateurs au cours des dernières années.

« Le goût ne suffit plus, les consommateurs sont sensibles à la transparence de l’information, à la provenance du produit et aux valeurs de l’entreprise », souligne la coopérative dans un communiqué publié mardi.

Charcuterie Fortin a ainsi revu l’ensemble de sa présentation visuelle afin d’améliorer son positionnement et de soutenir ses objectifs de croissance à l’échelle de la province. Nutrinor assure toutefois que la qualité des produits demeure inchangée.

Cette transformation s’accompagne également du lancement d’un nouveau site web, désormais en ligne, où les consommateurs peuvent découvrir la nouvelle identité de la marque.