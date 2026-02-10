La région a présenté le plus faible prix à la pompe en 2025

CAA-Québec a dressé un bilan globalement positif de la surveillance des prix de l’essence pour l’année 2025. Selon l’organisme, les automobilistes québécois ont bénéficié d’un recul notable du prix moyen à la pompe, qui a diminué de 5,8 % par rapport à 2024.

Cette baisse s’explique principalement par un repli des indicateurs pétroliers internationaux, dont le prix du brut (WTI et Brent) ainsi que celui de l’essence raffinée.

Malgré cette tendance favorable, CAA-Québec observe encore plusieurs incohérences régionales dans la fixation des prix. Dans certaines régions, les automobilistes ont payé davantage que ce que la logique du marché laissait présager.

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait toutefois figure d’exception. Depuis plus de deux ans, une guerre de prix y sévit, entraînant une pression à la baisse rarement observée ailleurs au Québec. Résultat : en 2025, le prix moyen affiché à la pompe dans la région s’est établi à 142,9 ¢/L, le plus bas de l’ensemble de la province.

Cette dynamique concurrentielle a également eu un effet direct sur la marge prélevée au détail, qui a atteint seulement 4,3 ¢/L en moyenne. Il s’agit de la marge la plus faible au Québec, et elle est même inférieure au montant de 5,5 ¢/L fixé par la Régie de l’énergie comme frais d’exploitation pour les régions éloignées, catégorie dans laquelle figure le Saguenay–Lac-Saint-Jean.