Les Saguenéens poursuivent leur domination contre l’Armada

Les Saguenéens de Chicoutimi ont signé une troisième victoire consécutive face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, vendredi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau, l’emportant par la marque de 4 à 2.

La formation saguenéenne a ouvert la marque grâce à l’attaquant Thomas Desruisseaux, auteur du premier but de la rencontre. L’Armada a toutefois répliqué en fin de première période, alors que Nobert a trouvé le fond du filet pour créer l’égalité.

Dès la première minute du deuxième tiers, Blainville-Boisbriand a pris les devants avec un deuxième but. Les Saguenéens ont rapidement redressé la situation lorsque Shäfer a nivelé la marque quelques secondes plus tard avec le deuxième but des siens.

Galvanisés par cette réplique rapide, les hommes de Chicoutimi ont ensuite inscrit deux autres buts en deuxième période, sans accorder de riposte à l’Armada, scellant ainsi l’issue du match.

La troupe de Yannick Jean reprendra l’action samedi à 16 h, alors qu’elle affrontera les Olympiques de Gatineau.