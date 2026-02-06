Production d’envergure et activités spéciales au Mic-Mac

Le Théâtre Mic-Mac fait partie du paysage artistique de Roberval depuis maintenant 60 ans. Pour souligner cet anniversaire, diverses activités sont prévues en 2026, dont la 77e production théâtrale, Lysis, une œuvre qui promet d’être d’envergure.

Persistance et durée. Ce sont les deux mots qui viennent spontanément à l’esprit de Réjean Gauthier, directeur artistique du Théâtre et membre actif depuis 1971, lorsqu’il repense aux six dernières décennies. « C’est un de nos exploits d’avoir perduré. Ce n’est pas évident de durer dans un théâtre en région. On a appelé le 50e anniversaire ‘’Le Mic-Mac sans entracte’’. Cette année, on appelle le 60e ‘’Le Mic-Mac toujours en scène’’. On n’a jamais arrêté. En 60 ans, on a toujours produit », dit-il.

Le Théâtre Mic‑Mac offre annuellement une nouvelle production en avril, déployée sur cinq semaines pour un total de 15 représentations. Des lectures théâtrales complètent également la programmation.

« La production et les quatre lectures publiques sont choisies par un comité de sélection artistique, dont je fais partie depuis une dizaine d’années. On lit entre 30 et 40 textes de théâtre québécois par année. À partir de ça, on analyse les textes et on fait notre sélection », explique-t-il, en ajoutant que le tout est ensuite présenté au conseil d’administration.

Cette année, le Théâtre Mic-Mac voit grand. C’est la pièce Lysis qui a été retenue. « C’est une très grosse production au niveau du contenu du texte et au niveau de la mise en scène. C’est une production qui implique aussi de la musique originale », fait savoir Réjean Gauthier.

Pas moins de 15 comédiens, âgés de 19 à 70 ans, monteront sur scène, tandis qu’une vingtaine de personnes œuvreront en coulisse au sein de l’équipe de production. Alors que le théâtre est un art de groupe, la troupe de Roberval avait envie de réunir une distribution nombreuse. Le texte de Fanny Britt et Alexia Bürger offrait l’occasion idéale de le faire.

Dans cette œuvre contemporaine, librement inspirée de Lysistrata, les femmes déclenchent une grève de la reproduction et paralysent le pays pour réclamer justice. À la tête du mouvement, Lysis affronte les conséquences personnelles et politiques de son engagement face à la répression gouvernementale et à la montée d’une milice masculiniste.

La troupe planche sur ce projet depuis juillet, et le public pourra en découvrir le résultat à la salle Lionel-Villeneuve, du 3 avril au 3 mai.

Lectures théâtrales

La programmation du 60e anniversaire a permis à l’équipe de revisiter son histoire en redonnant vie à des pièces qui ont marqué son parcours, grâce aux lectures théâtrales. Le retour inattendu de Frank Paradis de Michel Marc Bouchard a lancé les festivités, le 25 janvier dernier.

La prochaine lecture théâtrale aura lieu le 4 octobre et mettra en lumière Les Reines de Normand Chaurette, présentée au Mic‑Mac en 2007. La troisième lecture proposera quant à elle des extraits de Pour faire une histoire courte de Frédéric Blanchette.

En décembre, le public pourra assister au grand retour des Belles-Sœurs. « Ce texte a été très populaire en 2000. Dans l’histoire du Mic-Mac, c’est la seule fois qu’on a fait des supplémentaires. On l’a choisi pour ça. On voulait aussi choisir un texte de Michel Tremblay », souligne Réjean Gauthier.

Autres activités

Et ce n’est pas tout. D’autres activités sont à la programmation. Pour l’occasion, le Mic-Mac sort de ses murs. Pendant tout l’été, les vitrines du magasin général du village historique de Val-Jalbert seront décorées aux couleurs du 60e. De plus, la population est invitée à participer à une visite animée au Jardin des Ursulines, en septembre prochain, afin de suivre un parcours des différentes étapes de création d’une production théâtrale.