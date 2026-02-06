Comptoir d’aide alimentaire de Dolbeau : un déménagement à l’horizon

Après cinq ans sur le boulevard Wallberg, le Comptoir d’aide alimentaire du secteur Dolbeau s’apprête à quitter ses locaux pour s’installer dans de nouveaux espaces.

« On est situé dans les locaux des assurances Lussier. On a bénéficié de la gratuité. Ça a vraiment été une belle collaboration. Malheureusement, ils vont louer les locaux. On avait un bail. Il faut quitter pour le 1er juillet », fait savoir le directeur général du Comptoir d’aide alimentaire et de l’Épicerie communautaire Le Garde‑Manger, Carol Martel.

L’organisme est actuellement en discussion avec la Ville de Dolbeau-Mistassini pour déterminer son futur emplacement. Un local a déjà été ciblé, mais il est encore trop tôt pour en dévoiler les détails.

« Normalement, les travaux vont commencer au mois de mars. Il y a des améliorations à apporter où on s’en va. Si tout va bien, au mois d’avril, on devrait être déménagé dans les nouveaux locaux. Ça va être situé près du centre-ville question de transport pour que ce soit accessible aux usagers », informe Carol Martel.

Le nouvel emplacement se révèle avantageux au niveau de l’espace et de l’organisation, selon le directeur général. « Ça va être plus facilitant pour accueillir la clientèle. En ce moment, les gens qui se présentent au Comptoir d’aide alimentaire, c’est un rendez-vous après l’autre. Ils sont obligés d’attendre à l’extérieur. Là-bas, il va avoir un espace où ils vont pouvoir entrer et en attendant leur rendez-vous être à l’intérieur dans la chaleur. »

La logistique de livraison avec Moisson Saguenay–Lac‑Saint‑Jean sera également simplifiée dans les nouveaux locaux.