Un 24e Radiothon pour la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine

Une année exceptionnelle s’annonce à la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, prévoyant un investissement de plus de 622 000 $ destiné au nouveau bloc opératoire de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini. Le 24e Radiothon, prévu le 2 avril, contribuera à cet effort.

La Fondation du Centre Maria‑Chapdelaine s’était engagée à soutenir le nouveau bloc opératoire lors de sa mise en service. Chose promise chose due, elle a répondu présente pour l’année 2026. Pour ce faire, la Fondation vise à amasser 622 220 $.

L’objectif est de doter le nouveau bloc opératoire de l’hôpital, incluant l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM), d’équipements de pointe. Plus précisément, les sommes recueillies serviront à acheter des systèmes d’intégration, des colonnes de service, une lampe et une table de chirurgie mineure, un laveur de chariots ainsi qu'un évier et table à hauteur ajustable.

Selon le président de l’organisation, André Guy, cet investissement majeur permettra non seulement d’améliorer les services offerts à la population de la MRC de Maria-Chapdelaine, mais aussi de renforcer l’attractivité et la rétention du personnel de la santé.

« Ça va créer un environnement de travail très iTech pour les chirurgiens. Les jeunes qui sont dans les universités font des stages dans les centres hospitaliers universitaires de la province de Québec. On va être capable de concurrencer avec eux pour être capable de recruter ces jeunes-là pour venir travailler ici. Il y en a qui sont intéressés à venir travailler si on leur donner un bel environnement de travail », soutient-il.

Le 24e Radiothon vise à récolter un montant de 175 000 $. Comme chaque année, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine collabore avec la station locale Planète afin de promouvoir l’initiative et inciter la population à faire un don. La journée de l’événement, un kiosque est installé dans le centre d’achat de Dolbeau-Mistassini pour recueillir les dons en personne. Des cueillettes sont également effectuées par les Chevaliers de Colomb ainsi que le Club optimiste dans certaines rues ciblées de 6 h à 10 h.

En nouveauté, des boîtes de dons seront installées dans les municipalités de la MRC, à l’exception Dolbeau-Mistassini et Normandin.

« On a besoin du soutien de la population comme dans les années passées, malgré le contexte économique », affirme André Guy.

Dans le cadre de cette campagne, la co-présidence d’honneur a été confiée à Émilie Gaudreault, présidente et co-propriétaire chez Délices du Lac-Saint-Jean, et le docteur Christian Ménard, chirurgien à l’hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Depuis ses débuts, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a investi 8 646 068 $ pour l’acquisition de divers équipements. De plus, des équipements supplémentaires sont en voie d'acquisition pour un montant de 516 091 $, ce qui portera le montant total investi à 9 162 159 $.

Tel que mentionné dans Le Nouvelles Hebdo, le chantier du bloc opératoire arrive à son terme. Au début du mois de janvier, le CIUSSS indiquait que 90 % des travaux étaient complétés, prévoyant accueillir les premiers patients à l’été 2026.