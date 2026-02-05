À l’eau Péribonka se réinvente pour sa 23e édition

Un vent de fraîcheur souffle sur le festival À l’eau Péribonka. La nouvelle équipe en place souhaite donner un nouvel élan à l’événement en déployant deux nouveaux espaces qui viendront compléter le lieu principal et dynamiser le secteur.

Pour sa 23e édition, du 23 au 25 juillet, le festival À l’eau Péribonka misera sur la nouveauté. Après deux éditions portées par l’ancienne administration, une nouvelle équipe prend cette année la relève. Dirigé par David Larouche, le comité organisateur s’apprête ainsi à vivre sa première édition.

« On a voulu changer la façon de fonctionner au niveau de notre festival en ayant trois sites. On veut que les gens se promènent à l’intérieur de la municipalité et qu’ils aient accès à plusieurs endroits », explique le président David Larouche, en précisant que l’équipe s’est inspirée du populaire Festif de Baie-Saint-Paul.

Le traditionnel site du festival, situé à proximité de la marina, se voit bonifié. Les visiteurs pourront prolonger leur expérience au camping municipal de Péribonka. « Je me suis rendu compte que toutes les années le camping est plein pendant la fin de semaine du festival. Il n’y a pas tant de personnes au camping qui viennent sur le site principal. J’ai décidé d’amener le festival à eux », explique David Larouche.

L’Espace Péribonka, plus précisément le Musée Louis-Hémon, ouvrira ses portes spécialement pour le public. « Le site est extraordinaire. Les installations sont à couper le souffle. On veut que les gens viennent sur place. On va décoller nos festivités au musée, à l’Espace Péribonka. »

Le samedi 25 juillet, la rue Édouard‑Niquet accueillera le marché public du Départ des nageurs de Péribonka de 13 h à 20 h. L’activité a été proposée par Roxan Racine, membre du comité organisateur.

« Je trouvais que l’idée était géniale, exprime David Larouche. Pour notre organisation, ça ne nous coûte rien. En même temps, ça nous amène de l’achalandage. Je trouve que les gens des marchés publics n’ont pas assez de plateformes pour s’afficher. Ce sont des gens qui sont importants. »

Le marché a été annoncé et déjà, une vingtaine d’exposants ont manifesté leur intérêt.

Pour les intéressés, la programmation musicale d’À l’eau Péribonka sera dévoilée en février prochain.

L’image de marque du festival, de même que son logo, fera l’objet d’une mise à jour prochainement.

Dans le cadre de l’événement, les festivaliers sont conviés à assister à la Traversée internationale du lac‑Saint‑Jean, dont le départ se fait depuis les rives de Péribonka. Pour souligner l’occasion, le festival annuel propose une programmation variée et accessible à tous les âges, comprenant spectacles extérieurs, activités sportives et familiales ainsi qu’un volet consacré aux arts et à l’artisanat.