Valérie Maltais de La Baie décroche le bronze à Milan-Cortina

Le Canada a remporté sa toute première médaille aux Jeux olympiques de Milan-Cortina grâce à Valérie Maltais, qui a mis la main sur le bronze au 3000 mètres sur longue piste, samedi, à l’Aréna de patinage de Milan.

À 35 ans, la patineuse québécoise signe ainsi la première médaille olympique individuelle de sa carrière, elle qui participe à ses cinquièmes Jeux. Déjà bien établie parmi l’élite mondiale, Maltais confirme une fois de plus sa longévité et sa régularité au plus haut niveau.

Championne olympique de la poursuite par équipe à Pékin en 2022 aux côtés d’Isabelle Weidemann et d’Ivanie Blondin, Maltais avait également remporté la médaille d’argent avec le relais féminin en courte piste aux Jeux de Sotchi en 2014. Cette fois, c’est seule qu’elle est montée sur le podium.