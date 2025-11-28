L’engagement bénévole célébré dans Maria-Chapdelaine

Le Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine a tenu, le 26 novembre dernier, un souper-conférence afin de mettre en lumière l’importance et la contribution des bénévoles de la communauté.

Pas moins de 125 bénévoles ont pris part à cet événement de reconnaissance organisé au Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini. Les invités ont d’abord été accueillis avec un cocktail convivial, avant d’assister à un mot de bienvenue suivi d’un repas. La soirée s’est poursuivie par des remerciements soulignant la précieuse contribution des bénévoles.

« C’est important de reconnaître ce qu’ils font, soutient la directrice générale du Centre, Sarah Verreault. Les bénévoles pensent toujours qu’ils ne font rien et qu’ils ne changent pas grand-chose. On voulait leur démontrer qu’ils changent vraiment la vie des gens et qu’ils étaient importants pour nous et pour la population. C’était vraiment notre souhait de prendre un moment avec eux. »

L’événement s’est conclu par un spectacle-conférence animé par Isabelle Coulombe, invitant chacun à redécouvrir le sens et le plaisir de l’engagement social.

Le message de la conférencière a directement touché le cœur des participants, souligne Martine Richer, coordonnatrice de l'action bénévole au Centre. « On retient que chaque petit geste peut faire une différence. Chaque geste est essentiel. Elle invitait les gens à s’investir avec cœur et bonne humeur », souligne-t-elle.

Le souper-conférence a permis de mettre en lumière la Journée internationale des bénévoles, qui a lieu le 5 décembre. Cette journée offre l’occasion de faire une pause afin de reconnaître et d’apprécier la valeur inestimable de celles et ceux qui consacrent leur temps au service de la communauté.

Au Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine, l’implication prend différentes formes, allant des services d’appel ou du soutien aux organismes du milieu.

« Notre objectif est que le bénévole ait une implication valorisante et gratifiante. On va tenir compte de ses intérêts. On va tenir compte de ses disponibilités », explique Martine Richer.

En ce moment, l’équipe est entre autres en quête de nouveaux bénévoles pour assurer les appels d’amitié afin de répondre aux demandes grandissantes. Il s’agit d’un service qui vise à être jumelé à une personne qui vit de l’isolement afin de lui permettre d’échanger avec une personne bénévole.

En somme, Sarah Verreault souhaite rappeler que le bénévolat est une expérience enrichissante. Chaque geste, qu’il soit petit ou grand, contribue à un impact positif qui rayonne dans toute la communauté.