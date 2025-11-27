Fin à Dolbeau-Mistassini, continuité à Normandin

Cette année, le service de raccompagnement de l’Opération Nez Rouge ne sera pas disponible à Dolbeau-Mistassini, mais il sera offert à Normandin durant la période des Fêtes.

Après plus de 20 ans à titre de maître d’œuvre de l’Opération Nez Rouge à Dolbeau-Mistassini, le Club Optimiste a décidé de passer le flambeau à une nouvelle organisation.

Les campagnes des années précédentes étaient prises en charge par un comité autonome au sein de l’organisme, précise la présidente du Club Optimiste de Dolbeau-Mistassini, Kathleen Hunter.

« Au début de l’été, on a eu une rencontre avec le conseil d’administration. La responsable du comité organisateur nous a dit qu’elle avait des enjeux de recrutement. Pour toutes sortes de raisons, il y avait plusieurs personnes qui ne pouvaient pas s’engager pour la campagne à venir. Il restait une ou deux personnes qui pouvaient continuer », explique-t-elle.

« On a fait un appel à nos membres à savoir s’il y avait des gens qui étaient intéressés à prendre la relève du comité. On n’a pas eu assez de personnes volontaires pour la campagne 2025. On a pris la décision au courant de l’été de laisser la chance à un autre organisme de prendre le relais », poursuit-elle.

La décision de l’organisme a été communiquée au bureau national de l’Opération Nez rouge en septembre.

« On a déployé des efforts, mais on n’a pas été capable de trouver un organisme qui pouvait déployer la campagne dans ce secteur en 2025. On va continuer les recherches pour trouver un organisme pour 2026 », fait savoir la directrice des communications et partenariats chez Opération Nez Rouge, Andréanne Allard.

Cette dernière indique que le service de raccompagnement sera disponible pour 84 % de la population québécoise. « Pour les régions où le service n’est pas offert, nous invitons les gens à prévoir un transport alternatif ou à dormir sur place lorsque c’est possible », ajoute-t-elle.

De son côté, le Club Optimiste invite tous les organismes qui recevaient de l’aide de la part d’Opération Nez Rouge à envoyer leurs demandes directement à l’organisme.

Il poursuit d’ailleurs sa mission d’appuyer la communauté et continuera à mettre son énergie au service de projets qui favorisent l’optimisme et le développement des jeunes.

Continuité à Normandin

De son côté, le Club Optimiste de Normandin est heureux d’offrir le service de raccompagnement en tant que maître d’œuvre local pour une autre année dans le secteur GÉANT, soit Normandin, Albanel, Saint-Thomas-Didyme, Saint-Edmond-les-Plaines et Girardville.

Cette année, l’argent amassé ira à la Maison des jeunes de Saint-Edmond-les-Plaines ainsi qu’à l’Association des sportifs d’Albanel.

Huit soirées de raccompagnement seront offertes aux citoyens, soit les 28 et 29 novembre, les 5 et 6 décembre, les 12 et 13 décembre et les 18 et 20 décembre.

La centrale sera située à la Place de la Coopération à Normandin. Le numéro de téléphone est le suivant : (418) 274-4011.

La Club Optimiste est d’ailleurs toujours à la recherche de bénévoles.