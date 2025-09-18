La foudre responsable d’un incendie à Dolbeau-Mistassini

La foudre est à l’origine d’un incendie qui a touché une résidence à Dolbeau-Mistassini, jeudi en matinée.

Le service de la sécurité incendie de la Ville de Dolbeau-Mistassini a été appelé à 7 h 05.

« On a eu un orage qui est arrivé tout d’un coup. Il y a eu beaucoup d’éclairs. La propriétaire a entendu les éclairs. Quelques minutes plus tard, ça commençait à sentir la fumée à l’intérieur. Elle nous a appelés. Je suis arrivé le premier. Au début, on allait pour vérifier. Dans la cuisine, ça sentait. Quand on est descendu au sous-sol, près du panneau électrique, ça sentait encore plus fort. Il y avait de la fumée légère. En allant à l’extérieur, on a vu que le mur extérieur était en train de prendre en feu », raconte Marc Houde, chef en prévention incendie.

Un total de 14 pompiers a participé à l’opération. Les flammes ont rapidement été maîtrisées. Elles ont toutefois abîmé le revêtement extérieur de la résidence.

« C’est l’isolation qui a commencé à prendre en feu », précise Marc Houde.

Personne n’a été blessé. Les habitants de la maison ont été évacués.

Selon Marc Houde, les incendies causés par la foudre sont rares à Dolbeau-Mistassini.

« Ça fait 35 ans que je suis pompier et ça fait trois fois que ça arrive pour des maisons », dit-il.