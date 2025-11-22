Carole Tremblay place le citoyen au cœur de l’action municipale

À l’occasion de son premier mandat à la mairie, Carole Tremblay a le désir de placer le citoyen au cœur de l’action municipale, tant par les projets qu’elle souhaite mettre de l’avant que par l’organisation de rencontres avec la population.

Carole Tremblay est impliquée déjà depuis un moment au sein de la municipalité. Celle qui est issue du monde des affaires a participé au chantier touristique Péribonka. Dans le passé, elle a également été présidente du conseil d’administration du musée Louis-Hémon. Tout récemment, elle a réalisé un premier mandat en tant que conseillère municipale.

Au cours des dernières années, la municipalité a réalisé de grands projets avec l’Espace Péribonka, la nouvelle caserne, la mise en valeur du musée Louis-Hémon et le développement de l’offre touristique, énumère-t-elle.

Dans son nouveau rôle de mairesse, Carole Tremblay souhaite placer les résidents de Péribonka au cœur de ses priorités. « On a des attraits touristiques. Le citoyen peut aussi en profiter. Notre grand souhait est que le touriste et le citoyen se côtoient », dit-elle.

Projets en cours et à venir

Parmi les projets à finaliser figure celui de la promenade, dont les trois quarts ont été réaménagés avec du bois neuf l’été dernier. Un garde-corps sécuritaire a remplacé les anciens cordages, mais une portion près de la marina reste à compléter, informe Carole Tremblay.

Un projet d’exposition est en préparation, en collaboration avec le musée Louis-Hémon, afin de commémorer le centième anniversaire de la montée des eaux.

Dès le printemps prochain, les citoyens pourront profiter de nouveaux terrains de pickleball. L’emplacement est encore à déterminer. Deux sites sont actuellement à l’étude.

Ce projet répondra à une demande bien réelle, puisqu’une trentaine de joueurs de pickleball de Péribonka doivent actuellement se rendre à Dolbeau-Mistassini pour pratiquer leur sport, fait savoir la mairesse.

L’aménagement d’un sentier pour les aînés est également dans les plans, alors que Péribonka a obtenu une aide financière en ce sens.

Mutualisation des ressources

Confrontée à une pénurie de main-d’œuvre municipale, Péribonka mise actuellement sur la mutualisation des ressources. Au cours des derniers mois, deux postes ont été concernés : celui d’inspecteur municipal et urbaniste, partagé avec six autres municipalités, et celui de directeur des travaux publics, en collaboration avec Saint-Augustin.

Selon Carole Tremblay, une ressource dédiée aux services d’eau potable et d’eaux usées fera prochainement l’objet d’une mutualisation avec Dolbeau-Mistassini.

« On est en pénurie. Ça nous prend minimalement deux personnes pour couvrir nos secteurs. Présentement, on a juste un employé. On fait face à certains enjeux à ce niveau. Ça fait partie d’une façon de faire maintenant qui est très tendance dans la mutualisation. Ça nous permet d’avoir une ressource spécialisée et de partager les frais ensemble », indique-t-elle.

Dans tous les cas, Carole Tremblay est prête à relever ces nouveaux défis.

La mairesse convie d’ailleurs les citoyens à venir rencontrer le nouveau conseil municipal lors d’un 5 à 7 convivial, le 20 novembre au Bistr’eau Pub Péribonka. Cette initiative ponctuelle vise à renforcer les liens avec la population, à écouter les préoccupations et à assurer une présence attentive.