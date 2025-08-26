L'un des enfants impliqués gravement blessé

Un enfant de 10 ans a été gravement blessé après une collision survenue à Hébertville lundi après-midi. Il se trouve présentement à l'hôpital de Chicoutimi, où l'on craint pour sa vie.

L'événement s'est produit dans les environs de 14h00, près du kilomètre 77, dans la municipalité d'Hébertville.

Les agents de la Sûreté du Québec (SQ) rapportent qu'un véhicule utilitaire sport (VUS), avec à son bord trois enfants et une quarantenaire, tentait d'effectuer un virage à gauche pour entrer dans une cour. Au même moment, un véhicule lourd roulant en sens inverse a percuté le VUS de plein fouet.

La conductrice ainsi que deux des trois enfants ont subi des blessures mineures. Quant à l'autre jeune occupant, il a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures graves. Sa vie serait en péril.

La voie du centre ainsi que la voie en direction nord ont été fermées au kilomètre 77 sur la route 169. La circulation se fait en alternance et un enquêteur spécialisé en collision est sur place afin de faire la lumière sur le tragique incident.