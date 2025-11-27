Des tablettes d'aide à la communication dans les urgences de la région

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean annonce la mise en place de tablettes d'aide à la communication dans les urgences afin de faciliter l'accès aux services pour les personnes vivant avec une surdité.

Cette initiative vise à offrir un premier contact simplifié et rapide au moyen d'un programme d'interprétation intégré permettant de communiquer efficacement, et ce, dès l'arrivée à l'urgence. Le déploiement de ce nouvel outil se fera de manière graduelle au cours des prochains mois. Dans un premier temps, les tablettes seront déployées aux urgences de l’hôpital de Jonquière et de l’hôpital de Chicoutimi, marquant une étape importante vers une meilleure accessibilité et une expérience patient inclusive. Elles seront ensuite déployées dans les urgences des hôpitaux d’Alma, La Baie, Roberval et Dolbeau-Mistassini.

« Nous sommes fiers de contribuer à un projet qui améliore concrètement l’accessibilité aux soins pour les personnes vivant avec une surdité. Cette initiative reflète notre engagement à soutenir des solutions innovantes qui font une réelle différence dans la vie des usagers », mentionne la directrice de la Fondation santé Jonquière, Sandra Lévesque.

Donc, comment utiliser la tablette ? Lors de votre arrivée à l'urgence, il suffit d’indiquer votre surdité en pointant l’affiche à l’accueil. Le personnel vous remettra alors une tablette pour faciliter la communication.

« L’accès à une communication claire et rapide est essentiel pour garantir des soins sécuritaires et respectueux. Ce projet démontre l’importance de travailler ensemble pour éliminer les barrières et favoriser l’inclusion des personnes sourdes ou malentendantes », rapporte pour sa part l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA).

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, notamment les différentes fondations hospitalières régionales, l’AQEPA et l’Office des personnes handicapées.