Le curling reprend son élan à Dolbeau-Mistassini 

La saison est bien lancée au Club de curling de Dolbeau-Mistassini, et l’ambiance est au beau fixe. Selon sa présidente, Julie Simard, les glaces sont prêtes, les membres sont au rendez-vous et plusieurs projets animent déjà les bénévoles.

« On a débuté la saison au début octobre, et ça se passe super bien, » se réjouit Mme Simard.

Le nombre de membres demeure stable, autour de 110.

« On a perdu quelques membres, mais on en a regagné des nouveaux, donc ça s’est équilibré finalement. »

Comme dans plusieurs clubs de la région, les ligues de jour, composées majoritairement de retraités, connaissent une belle vitalité.

« Ce sont les ligues de jour qui sont les plus actives, note la présidente. Mais on a aussi un bon bassin de joueurs plus jeunes dans les ligues de soir. Ils sont très présents dans les tournois. »

Bénévoles et projets à l’horizon

Le bon fonctionnement du club repose largement sur l’engagement de ses bénévoles.

« On fonctionne beaucoup par le bénévolat, on n’a que quelques employés à temps plein. Les événements, ce sont les bénévoles qui s’en occupent. On a une belle gang qui revient d’année en année, mais on ne dirait pas non à de nouvelles personnes prêtes à s’impliquer. »

Parmi les activités prévues cet hiver, le club prépare un festival de curling à la fin décembre, en partenariat avec la Maison Colombe-Veilleux.

« Ce serait une belle façon d’amasser des fonds pour eux, tout en rassemblant nos membres autour d’un événement festif, » explique-t-elle.

D’autres tournois ponctueront la saison, dont des compétitions familiales, le populaire tournoi Pierres & Bières et le tournoi de la MRC à la fin de la saison.

Un million à investir

Le club se prépare également à un défi majeur, celui du remplacement des compresseurs servant à l’entretien des glaces.

« On aura 1 M$ à investir d’ici trois ans. On est en train de mettre en place une campagne de financement pour nous aider à payer tout ça. »

Un centre communautaire bien vivant

Julie Simard tient à rappeler que le Centre civique Desjardins, où loge le club, est bien plus qu’un lieu consacré au curling.

« Les gens ont tendance à croire que c’est seulement ça, alors que le Centre est en action à l’année longue. »

Cours de danse, bingo chaque lundi, locations de salles, visites scolaires deux à trois fois par semaine, les activités se multiplient.

« On est l’une des places à Dolbeau-Mistassini qui bouge le plus, » affirme-t-elle fièrement.

Et dès décembre, un local de garderie accueillera 12 enfants dans les locaux du Centre.