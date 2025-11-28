Le Resto chez JuMel débarque au complexe sportif

L’une est enseignante, l’autre secrétaire de gestion dans le milieu scolaire. Amies depuis plus de 30 ans, Mélanie Gosselin et Julie Bussière ont décidé de relever un défi audacieux : ouvrir un restaurant au complexe sportif de Dolbeau-Mistassini.

Mélanie Gosselin et Julie Bussière se sont rencontrées au secondaire, où elles ont tissé une belle amitié. Après leurs études, Mélanie est partie poursuivre sa formation à Chicoutimi, tandis que Julie a vécu quelque temps à Saint-Hyacinthe. Malgré la distance et les chemins différents, elles sont toujours restées en contact. Quelques années plus tard, leurs routes se sont croisées à nouveau, renforçant davantage leur lien.

Les deux femmes partagent de nombreux points communs. « On se ressemble beaucoup dans nos valeurs, nos façons de penser et notre façon de voir les choses. On a travaillé ensemble un petit peu au Météore. On avait la même façon de travailler », dit Julie Bussière.

Sur un coup de tête, les meilleures amies ont décidé de se lancer en affaires en ouvrant leur propre restaurant au sein du complexe sportif. Ce n’est pas un monde inconnu pour elles.

« Je connaissais le monde de l’aréna, indique Julie Bussière. J’ai des garçons qui ont joué beaucoup au hockey. J’en ai encore un qui joue au hockey. On est tout le temps dans les arénas. Ça fait un revenu supplémentaire aussi. On ne dit pas non. On savait un petit peu comment ça fonctionnait. On savait qu’on était capable de gérer ça. »

Permis du MAPAQ, enregistrement de l’entreprise, création du nom et du logo : les deux femmes ont travaillé fort pour concrétiser leur projet. Même le menu a été pensé avec soin.

« On a quand même gardé ce qu’on retrouve dans les cantines d’aréna. On a du fast food comme de la poutine, des hot-dogs, des pogos et des croquettes. On avait aussi l’objectif d’aller vers des menus un petit peu plus santé et maison. On veut du spaghetti et de la soupe du jour. On veut y aller avec des desserts maison », souligne Julie Bussière.

En nouveauté, le restaurant du complexe sportif offrira des déjeuners.

L’ouverture officielle a eu lieu le 14 novembre. Un menu réduit a d’abord été présenté à la clientèle. L’offre alimentaire sera bonifiée au fil des semaines.

Les heures d’ouverture du Resto chez JuMel seront les vendredis de 16 h 30 à 20 h ainsi que les samedis et dimanches de 8 h à 20 h. Mélanie Gosselin et Julie Bussière assureront le service derrière le comptoir pour la prochaine année.

Les entrepreneures sont heureuses de débuter ce nouveau chapitre. «On est contentes. On est fières d’avoir notre logo, d’avoir notre entreprise, de travailler ensemble. C’est un bel accomplissement », exprime Mélanie Gosselin, avec enthousiasme.