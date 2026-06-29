Une compétition qui s'annonce musclée

Les champions des plus récentes éditions de la Traversée internationale du lac Saint-Jean seront de retour à la fin juillet afin de prendre part à la mythique épreuve de 32 kilomètres, rapporte Radio-Canada.

Le tenant du titre, l’Argentin Matias Diaz-Hernandez, tentera de conserver sa couronne. Le Français Axel Raymond, vainqueur de l’édition 2024, sera lui aussi au départ, tout comme la championne en titre chez les femmes, l’Argentine Mayte Puca.

Ils seront accompagnés de plusieurs nageurs de haut niveau provenant des quatre coins du monde, tous déterminés à relever le défi des eaux du Piékouagami.

Au total, 24 athlètes sont inscrits à cette édition, dont six Québécois. Philippe Lacasse, de Saint-Georges, participera à la Traversée pour une quatrième fois, tandis que Pénélope Harvey, de Québec, en sera à sa troisième présence. La délégation québécoise sera complétée par Marie-Laurence Bergeron, Mathis Bourbonnais, Olivier Coulombe et Jade Marquis, qui vivront tous une première expérience sur le parcours de 32 kilomètres. Le départ sera donné le 25 juillet à Péribonka.

Marathon de la relève

La veille de la Traversée, 28 nageurs âgés de 14 à 24 ans prendront part au Marathon de la relève, une épreuve de 10 kilomètres.

« Cette année, nous avons reçu plus de 45 inscriptions, un record pour cette épreuve. Cela démontre l’intérêt grandissant des jeunes nageurs pour la nage en eau libre et pour la Traversée internationale du lac Saint-Jean », souligne la présidente de l’événement, Jessica Tremblay.

Plusieurs représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean seront également au départ de cette course reliant Mashteuiatsh à Roberval.