Cédrick Gagnon nommé directeur du Conservatoire de musique de Saguenay

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ) a annoncé la nomination de Cédrick Gagnon au poste de directeur du Conservatoire de musique de Saguenay (CMS). Cette décision a été entérinée par le conseil d’administration lors de la semaine du 15 juin.

M. Gagnon entrera officiellement en fonction le 10 août 2026. Il succédera ainsi à Louise Bouchard, qui occupait cette fonction depuis 2015. Son départ marque la fin de plus d’une décennie de direction au sein de l’établissement saguenéen.

Originaire de la région, Cédrick Gagnon possède un parcours académique diversifié. Titulaire d’un baccalauréat de l’Université Laval, où il a étudié le droit, l’économie et la science politique, il détient également une maîtrise en administration publique. En parallèle, il a complété une formation musicale en interprétation classique, option contrebasse, au Conservatoire de musique de Saguenay.

Sur le plan professionnel, M. Gagnon a d’abord amorcé sa carrière au sein du gouvernement du Canada avant de se tourner vers le milieu municipal, où il a occupé des fonctions de direction générale pendant une dizaine d’années.

Musicien accompli, il s’est également illustré comme contrebassiste au sein de plusieurs ensembles. Il a notamment occupé le poste de contrebasse solo à l’Orchestre symphonique de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’Orchestre symphonique de Lévis et à l’Ensemble Vent et Percussion de Québec. Au fil des ans, il a aussi collaboré avec d’autres formations, dont l’Orchestre symphonique de l’Estuaire et l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord.

« L'expérience de gestion de M. Gagnon, son leadership et son attachement à la région sont de précieux atouts pour le développement et le rayonnement du Conservatoire de musique de Saguenay. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de notre équipe de direction », a souligné Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.