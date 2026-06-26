SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 26 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 45s

Séismes mortels au Vénézuéla : le bilan s’alourdit

Le 26 juin 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le Vénézuéla, qui a été le théâtre de deux séismes mortels, survenus à 32 secondes d'intervalle mercredi soir, se relève difficilement de la tragédie qui l'a frappé. Un autre récent bilan, émis vendredi, fait état de 235 morts et 4 300 blessés.

Au moins 200 immeubles ont été détruits, alors que des secouristes fouillent toujours intensivement les décombres dans le but de trouver des survivants. Un premier détachement militaire américain est d’ailleurs arrivé vendredi matin à Caracas.

Rappelons que les deux secousses, touchant notamment La Guaira, Curaçao et Caracas, ont atteint 7,2 et 7,5 sur l’échelle de Richter. Le Service géologique des États-Unis estime qu’il s’agirait du séisme le plus puissant à survenir au Venezuela en plus d'un siècle. Le Canada, les États-Unis, la Chine et l’Inde, de même que plusieurs pays d’Amérique latine, ont annoncé l’envoi d’aide humanitaire et de secouristes aux Vénézuéliens.

De son côté, la Croix Rouge lance une campagne d’aide pour venir en aide aux sinistrés vénézuéliens. Une fois les besoins urgents comblés, les fonds amassés pourraient être utilisés pour renforcer la capacité à intervenir rapidement lors d’autres catastrophes.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région
Publié à 14h00

Québec octroie 327 000 $ pour lutter contre l’itinérance dans la région

Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 327 000 $ à l’Alliance pour la solidarité du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de soutenir des projets destinés à répondre à la crise de l’itinérance dans la région. Au cours des derniers mois, l’Alliance pour la solidarité a mobilisé de nombreux organismes régionaux afin de proposer au ...

LIRE LA SUITE

Nomination de Carl Bouchard à la direction générale
Publié à 12h00

Nomination de Carl Bouchard à la direction générale

À la suite d’un processus de sélection mené par le ministère de l’Éducation, le Conseil des ministres a procédé à la nomination de Carl Bouchard à titre de directeur général du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (CSSPB). Fort d’un parcours professionnel de plus de 30 ans dans le milieu de l’éducation, M. Bouchard a débuté sa carrière ...

LIRE LA SUITE

Le Tribunal administratif du logement prêt à aider les citoyens
Publié à 9h00

Le Tribunal administratif du logement prêt à aider les citoyens

Chaque année, au Québec, la fin du mois de juin marque une période particulièrement chargée pour des milliers de locataires puisque la majorité des baux résidentiels prennent fin le 30 juin, entraînant une vague de déménagements le 1er juillet. Afin de soutenir autant les locataires que les propriétaires durant cette journée qui exige parfois ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES