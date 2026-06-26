Séismes mortels au Vénézuéla : le bilan s’alourdit

Le Vénézuéla, qui a été le théâtre de deux séismes mortels, survenus à 32 secondes d'intervalle mercredi soir, se relève difficilement de la tragédie qui l'a frappé. Un autre récent bilan, émis vendredi, fait état de 235 morts et 4 300 blessés.

Au moins 200 immeubles ont été détruits, alors que des secouristes fouillent toujours intensivement les décombres dans le but de trouver des survivants. Un premier détachement militaire américain est d’ailleurs arrivé vendredi matin à Caracas.

Rappelons que les deux secousses, touchant notamment La Guaira, Curaçao et Caracas, ont atteint 7,2 et 7,5 sur l’échelle de Richter. Le Service géologique des États-Unis estime qu’il s’agirait du séisme le plus puissant à survenir au Venezuela en plus d'un siècle. Le Canada, les États-Unis, la Chine et l’Inde, de même que plusieurs pays d’Amérique latine, ont annoncé l’envoi d’aide humanitaire et de secouristes aux Vénézuéliens.

De son côté, la Croix Rouge lance une campagne d’aide pour venir en aide aux sinistrés vénézuéliens. Une fois les besoins urgents comblés, les fonds amassés pourraient être utilisés pour renforcer la capacité à intervenir rapidement lors d’autres catastrophes.