Près de 10 M$ pour une nouvelle caserne de pompiers à Normandin

Le gouvernement du Québec a annoncé, hier, l’octroi d’une aide financière de 9 590 200 $ à la Régie intermunicipale GÉANT pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Normandin.

Le projet prévoit l’érection d’un bâtiment moderne de deux étages d’une superficie de 1 205 mètres carrés. En plus d’un garage doté de six portes pour les véhicules d’intervention, l’infrastructure comprendra des bureaux pour le centre administratif, un local dédié aux archives ainsi qu’une salle de réunion.

« Lorsqu'il est question de sécurité incendie, chaque minute compte. Cet investissement de près de 10 millions de dollars permettra à la Régie intermunicipale GÉANT de se doter d'infrastructures à la hauteur de l'engagement et du professionnalisme de ses équipes. », a déclaré Nancy Guillemette, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et députée de Roberval.

La députée souligne également que cette nouvelle caserne renforcera la capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire desservi par la Régie pour de nombreuses années. Celle-ci regroupe plusieurs municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine, dont Normandin, Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel et Saint-Thomas-Didyme.

De son côté, le président de la Régie intermunicipale GÉANT, Dave Plourde, se réjouit des retombées attendues. « Cette nouvelle caserne nous permettra d’améliorer nos interventions en sécurité incendie tout en offrant à nos pompiers des installations modernes répondant aux plus récentes normes en matière de santé et de sécurité au travail », a-t-il affirmé.

Il insiste également sur l’importance d’offrir des espaces adaptés aux besoins actuels des équipes d’urgence. « Grâce à des espaces mieux adaptés, nous contribuerons à protéger ceux et celles qui veillent chaque jour à la sécurité des citoyens. C’est un projet porteur dont les retombées se feront sentir dans chacune des municipalités membres de la Régie », a-t-il ajouté.