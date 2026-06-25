Le club Les Rapides poursuit sa progression après deux ans d’existence

Le club de vélo de montagne Les Rapides de Dolbeau-Mistassini célèbre cette année son deuxième anniversaire et l’organisation continue de connaître une croissance soutenue, particulièrement chez les jeunes.

Le président du club, Cédric Minier, se réjouit de l’engouement qui se maintient depuis la fondation de l’organisme.

« Le club se porte super bien. Au niveau des inscriptions, c’est encore surprenamment bon », affirme-t-il.

Cette saison, le club compte une vingtaine de membres adultes ainsi qu’une cinquantaine de jeunes âgés de 7 à 17 ans.

Lors de sa première année d’existence, le club avait ouvert les inscriptions sans limite et avait été surpris par l’intérêt suscité dans la région. Cette popularité avait toutefois forcé les entraîneurs à privilégier des séances plus générales.

« On avait eu beaucoup de membres et on faisait des entraînements qui s’adressaient à tout le monde. Rien de trop technique », explique M. Minier.

Afin d’offrir un meilleur encadrement, l’organisation a revu sa formule l’an dernier en limitant les inscriptions chez les jeunes à une cinquantaine de participants.

« Ça nous permet de mieux diviser les groupes, de travailler plus spécifiquement avec eux et de leur offrir un meilleur suivi dans leur développement. »

Le club peut actuellement compter sur une équipe de sept à huit instructeurs. Bien que la situation soit satisfaisante, la recherche de nouveaux bénévoles demeure une priorité.

« Ça va bien, mais c’est sûr que ça serait bien d’avoir plus d’entraîneurs. On aimerait agrandir notre bassin et ainsi pouvoir offrir un meilleur encadrement encore à nos membres. »

Des adaptations nécessaires

Cette saison, les membres du club doivent également composer avec un changement important puisque les rénovations en cours au chalet du centre Do-Mi-Ski empêchent l’utilisation habituelle du site.

Les entraînements ont donc été déplacés dans un sentier municipal situé près du CLSC de Dolbeau-Mistassini. Grâce à différentes subventions, le club a pu acquérir de nouveaux modules d’entraînement mobiles.

« Ce sont des modules de différents niveaux de difficulté qui permettent à tous de s’entraîner avec un équipement adapté à leurs besoins. »

Une étape du circuit régional à domicile

Le 21 juin dernier, Les Rapides ont également accueilli une tranche du circuit régional de vélo de montagne au Hall des Bleuets.

Pour l’organisation, recevoir une compétition à domicile constitue un outil de développement important.

« Ça permet de stimuler l’intérêt de la compétition chez les jeunes du club, de leur donner un objectif, mais aussi d’attirer de nouveaux jeunes qui veulent s’initier au sport. »

L’événement a attiré entre 115 et 130 participants provenant de différentes régions. Parmi eux, une quinzaine de cyclistes représentaient le club hôte.