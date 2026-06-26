Le Saguenéen All Boivin arrêté en Espagne

All Boivin de Saguenay, l’un des criminels les plus recherchés au Canada, a été arrêté ce vendredi en Espagne, selon des informations préliminaires obtenues par la Sûreté du Québec.

Recherché depuis le 15 février 2023, l’homme originaire de la région aurait été localisé à Marbella, une ville prisée de la Costa del Sol, où les autorités canadiennes affirment avoir mené des échanges avec la European Operational Team afin de confirmer son identité et la validité de l’arrestation.

La Gendarmerie royale du Canada et Interpol ont joué un rôle central dans cette opération internationale, qui mettrait fin à plus de trois ans de cavale. Boivin faisait l’objet de mandats pancanadiens pour des accusations liées au trafic de stupéfiants, notamment le trafic, le complot de trafic et la possession en vue de trafic.

Ces infractions, selon les autorités, remontent à des événements survenus depuis août 2021 dans plusieurs villes canadiennes, dont Saguenay, Québec, Brossard et Abbotsford, en Colombie-Britannique. Au fil des enquêtes, son dossier s’est alourdi. Depuis le printemps 2026, Boivin fait face à des accusations supplémentaires de gangstérisme, de voies de fait graves et de trafic d’armes, des crimes qui demeurent au cœur de plusieurs investigations toujours en cours.

La SQ avait d’ailleurs souligné, dans une publication récente sur le site du programme Bolo, que Boivin était soupçonné d’avoir participé à diverses activités criminelles au cours des derniers mois, renforçant l’urgence de le retrouver. Une récompense pouvant atteindre 100 000 $ avait été offerte à toute personne susceptible de fournir des informations menant à son arrestation, ce qui en faisait l’un des fugitifs les plus prioritaires du pays.

L’annonce de son interpellation marque donc un tournant majeur dans une enquête tentaculaire mobilisant plusieurs corps policiers au Canada et à l’étranger. Les autorités canadiennes n’ont pas encore confirmé officiellement les détails entourant son arrestation, mais si celle-ci est validée, des démarches d’extradition pourraient être amorcées rapidement afin qu’il réponde à l’ensemble des accusations portées contre lui.

De nouvelles informations devraient être communiquées sous peu.