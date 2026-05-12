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Mercredi, 13 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 45s

Près de 30 prix seront remis au Gala d’excellence du sport étudiant

Émile Boudreau
Le 12 mai 2026 — Modifié à 18 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La 35e édition du gala d’excellence du sport étudiant du Réseau du sport étudiant (RSEQ) Saguenay—Lac-Saint-Jean se tiendra le mercredi 13 mai, à compter de 19 h, à l’auditorium de l’École secondaire des Grandes Marées. La soirée sera précédée d’un cocktail de bienvenue dès 18 h.

Au total, 19 trophées et 10 reconnaissances seront remis à des personnes issues de la région. En plus des prix décernés, le RSEQ mettra également en lumière des personnes qui se sont distinguées ou qui ont activement contribué à faire progresser le sport en milieu éducatif au cours de l’année 2025-2026.

Tous les centres de services scolaires de la région, ainsi que la majorité des institutions privées et indépendantes, ont déposé des candidatures dans les différentes catégories de prix. Les cégeps du Saguenay—Lac-Saint-Jean et l’Université du Québec à Chicoutimi seront également représentés lors de l’événement dans le volet reconnaissance.

Enfin, les lauréats régionaux de certaines catégories liées au secteur scolaire verront leurs candidatures soumises au Gala provincial d’Excellence du RSEQ, qui se déroulera à Québec le 5 juin prochain. Les finalistes seront dévoilés d’ici quelques jours.

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