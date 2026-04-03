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Pour une 4e édition à Dolbeau-Mistassini 

La Classique Shayne Gauthier aura bel et bien lieu cette année !  

Janick Émond
Le 03 avril 2026 — Modifié à 17 h 45 min
Par Janick Émond - Journaliste

La Classique Shayne Gauthier sera de retour le 25 avril prochain pour une 4e édition, présenté au Complexe sportif Desjardins de Dolbeau-Mistassini. L’évènement organisé par le footballeur dolmissois Shayne Gauthier, prendra à nouveau la forme d’un tournoi amical de cornhole, avec l’objectif d’amasser des fonds pour soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire et sportif. 

Cette quatrième édition aurait toutefois bien pu ne jamais voir le jour. Pris par ses engagements avec les Blue Bombers de Winnipeg dans la Ligue canadienne de football, en plus de la gestion de son entreprise, Shayne Gauthier envisageait de mettre l’événement sur pause cette année. 

« Au départ, je pensais annuler l’évènement cette année. Je manquais de temps », confie-t-il. 

C’est finalement l’intervention du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini qui a changé la donne. Constatant l’impact grandissant de la Classique et du Fonds Shayne Gauthier dans la communauté, l’organisme a proposé de reprendre l’organisation de l’événement. 

« Ils trouvaient ça dommage que ça s’arrête pour cette raison. Donc ils ont décidé de faire l’organisation de la Classique à ma place. Ça m’enlève beaucoup de pression, et je sais qu’ils vont faire un excellent travail », souligne l’athlète, qui pourra tout de même être présent sur place le jour de l’événement. 

La formule, elle, restera sensiblement la même. L’organisation du tournoi de cornhole sera à nouveau assurée par Cornhole Albanel, déjà impliquée lors de la précédente édition. 

Impacts 

Au fil des ans, la Classique Shayne Gauthier est devenue un levier important pour le milieu sportif régional. Les fonds amassés permettent de soutenir directement des jeunes athlètes, mais aussi des clubs et organismes locaux. 

« Dans la dernière année, on a pu aider notamment le nouveau club de boxe La Meute, le club de judo Albatros qui a renouvelé ses tatamis et on remet aussi chaque année quatre bourses dans les écoles secondaires », précise Gauthier. 

Les inscriptions sont toujours en cours, et l’objectif est d’attirer un maximum d’équipes afin de maximiser les retombées. 

« On espère avoir le plus d’équipes inscrites afin d’amasser le plus de fonds et d’aider encore plus de personnes dans la prochaine année. » 

 

 

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