Un mineur fracasse la limite de vitesse

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) avaient le compas dans l'œil dans la nuit du 2 mai dernier, alors qu’ils ont capté au cinémomètre (radar) un véhicule circulant à une vitesse excessive. L’automobiliste roulait “la pédale au plancher” sur le boulevard des Pères, à Dolbeau-Mistassini, à une vitesse de 143 km/h dans une zone où la limite est fixée à 70 km/h.

Le conducteur, un homme d’âge mineur de Dolbeau-Mistassini, a reçu un constat d’infraction de 961 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Il a aussi reçu en prime deux autres constats d’infraction, pour avoir franchi deux intersections sans s’être immobilisé à un feu rouge et à un arrêt obligatoire.

Et comme dessert, le conducteur qui détenait un permis “tolérance zéro alcool” a reçu un constat d’infraction supplémentaire en ce sens. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.