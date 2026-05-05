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Mardi, 05 mai 2026

Faits divers

Temps de lecture : 36s

Dolbeau-Mistassini

Un mineur fracasse la limite de vitesse

Le 05 mai 2026 — Modifié à 06 h 58 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) avaient le compas dans l'œil dans la nuit du 2 mai dernier, alors qu’ils ont capté au cinémomètre (radar) un véhicule circulant à une vitesse excessive. L’automobiliste roulait “la pédale au plancher”  sur le boulevard des Pères, à Dolbeau-Mistassini, à une vitesse de 143 km/h dans une zone où la limite est fixée à 70 km/h.

Le conducteur, un homme d’âge mineur de Dolbeau-Mistassini, a reçu un constat d’infraction de 961 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Il a aussi reçu en prime deux autres constats d’infraction, pour avoir franchi deux intersections sans s’être immobilisé à un feu rouge et à un arrêt obligatoire.

Et comme dessert, le conducteur qui détenait un permis “tolérance zéro alcool” a reçu un constat d’infraction supplémentaire en ce sens. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours.

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