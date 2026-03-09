SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 mars 2026

Faits divers

Incendie majeur

Le garage municipal de Péribonka réduit en cendres

Émile Boudreau
Le 09 mars 2026 — Modifié à 17 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le garage municipal de Péribonka a été complètement détruit par un violent incendie survenu dimanche soir. Selon les informations relayées par Radio‑Canada, le bâtiment est considéré comme une perte totale.

L’alerte a été donnée vers 20 h 10, lorsqu’un voisin a aperçu des flammes s’échapper du garage et a immédiatement contacté les services d’urgence. À l’arrivée des pompiers, l’embrasement était déjà généralisé.

Une équipe d’environ 25 pompiers provenant de Péribonka, SainteJeanned'Arc, SaintAugustin et DolbeauMistassini a été mobilisée. Leur intervention a duré près de trois heures avant que le feu ne soit complètement maîtrisé.

À l’intérieur, tout le matériel entreposé a été entièrement calciné. Parmi les pertes se trouvent notamment un tracteur, des voiturettes de golf ainsi que divers outils d’entretien pour les pelouses. Pour l’instant, la cause de l’incendie demeure inconnue.

