Le garage municipal de Péribonka réduit en cendres

Le garage municipal de Péribonka a été complètement détruit par un violent incendie survenu dimanche soir. Selon les informations relayées par Radio‑Canada, le bâtiment est considéré comme une perte totale.

L’alerte a été donnée vers 20 h 10, lorsqu’un voisin a aperçu des flammes s’échapper du garage et a immédiatement contacté les services d’urgence. À l’arrivée des pompiers, l’embrasement était déjà généralisé.

Une équipe d’environ 25 pompiers provenant de Péribonka, Sainte‑Jeanne‑d'Arc, Saint‑Augustin et Dolbeau‑Mistassini a été mobilisée. Leur intervention a duré près de trois heures avant que le feu ne soit complètement maîtrisé.

À l’intérieur, tout le matériel entreposé a été entièrement calciné. Parmi les pertes se trouvent notamment un tracteur, des voiturettes de golf ainsi que divers outils d’entretien pour les pelouses. Pour l’instant, la cause de l’incendie demeure inconnue.