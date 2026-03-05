SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 05 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 46s

Une première activité de financement pour le Club Kiwanis Maria-Chapdelaine

Emmanuelle LeBlond
Le 05 mars 2026 — Modifié à 08 h 26 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le Club Kiwanis Maria‑Chapdelaine a réalisé sa première activité officielle de financement, marquant une étape clé dans la mise en œuvre de sa mission axée sur la persévérance scolaire.

Le dimanche 8 février, l’ambiance était à la fête à la Taverne l’Abat de Dolbeau‑Mistassini, où 110 participants se sont réunis pour une soirée thématique du Super Bowl. Grâce à leur présence et à leur engagement, un montant de 3 800 $ a été amassé. L’intégralité de cette somme sera investie dans des initiatives favorisant la réussite éducative des jeunes de la MRC Maria‑Chapdelaine.

Ce premier succès s’ajoute aux actions déjà entreprises par le Club. En janvier, l’organisme a remis 5 000 $ à la Polyvalente de Normandin pour soutenir son programme d’aide alimentaire destiné aux élèves dans le besoin.

Fort de cet élan, le Club Kiwanis Maria‑Chapdelaine prépare maintenant son événement majeur de l’année : une soirée thématique Monte‑Carlo, prévue le 16 mai prochain, qui promet d’être mémorable.

Fondé en mai 2025, le Club compte aujourd’hui 18 membres engagés, tous déterminés à améliorer le quotidien des jeunes et à contribuer activement au dynamisme de la communauté.

 

