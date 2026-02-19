Perquisitions multiples à Dolbeau-Mistassini

Cette semaine, les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Roberval assisté des enquêteurs aux stupéfiants de la MRC Maria-Chapdelaine ont effectué trois perquisitions dans un même réseau de trafic de cocaïne qui œuvrait à Dolbeau-Mistassini.

Dans un premier temps, deux résidences ont été perquisitionnées, une sur la rue Wallberg et la seconde sur la 18e avenue, à Dolbeau-Mistassini. Un homme de 31 ans a été arrêté pour du trafic de cocaïne. Un autre de 27 ans a lui aussi été arrêté, se trouvant sur place. Lors de ces perquisitions, près 25 grammes de cocaïne, plus de 2000$, du cannabis illicite, des comprimés de méthamphétamine et du tabac de contrebande ont été saisis. Les deux individus ont été libérés par sommation.

Le lendemain, un appartement de la rue des Érables fut lui aussi visité par les policiers. Deux individus ont été arrêtés, un homme de 57 ans qui a été libéré par sommation. Pour sa part, Grégoire Schneider, 38 ans, a comparu sous divers mandats d’arrestation et gardé détenu. À cet endroit, encore une dizaine de grammes de cocaïne et plus de 2000$ furent saisis.

Ce jeudi, c’est une résidence de la rue des Chênes, toujours à Dolbeau-Mistassini, qui a été perquisitionnée. Une femme de 44 ans a été arrêtée. Cette dernière a comparu en fin d'après-midi.

À cet endroit, plus de 2000$, une dizaine de grammes de cocaïne, plus de 400 comprimés de méthamphétamines, quelques comprimés de dilaudid et un peu de crack furent saisis.

Au total, c'est environ 45 grammes de cocaïne, près de 6500$ en argent comptant et environ 260 comprimés de méthamphétamine qui ont été saisis, en plus des cinq arrestations.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.