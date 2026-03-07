SUIVEZ-NOUS

Samedi, 07 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 42s

Conditions routières difficiles en raison de la pluie verglaçante

Roger Lemay
Le 07 mars 2026 — Modifié à 12 h 31 min
Par Roger Lemay - Rédacteur en chef

La chaussée est glissante à plusieurs endroits aujourd’hui dans la région.

Une sortie de route force d’ailleurs la fermeture de la sortie vers la rue Saint-Hubert sur l’autoroute 70, dans l’arrondissement de Jonquière. Un camion-citerne a glissé dans la courbe et s’est retrouvé sur le côté et le conducteur a été légèrement blessé.

D’autres sorties de route ont aussi eu lieu plus tôt samedi matin dont l’une à Alma sur l’avenue du Pont Nord. Deux incidents sont aussi survenus à Hébertville, dans le secteur de Saint-Bruno. Un véhicule s’est retrouvé sur le terre-plein sur la route 170 vers 7 h 15 et un autre véhicule est entré en collision avec un poteau, toujours sur la route 170, près du 8e Rang Sud.

Heureusement ces accidents n’ont fait aucun blessé. Un avertissement de pluie verglaçante est toujours en vigueur pour l’ensemble du territoire. Les facilités telles que les patinoires municipales sont fermées et les clubs de motoneige invitent leurs membres à éviter les sentiers pour les préserver autant que possible.

