Le Vox Populi célèbre ses 40 ans avec un vent de fraîcheur

Pour ses 40 ans, la Coopérative de solidarité Vox Populi s’offre une véritable cure de jeunesse. Le bar‑spectacle de Dolbeau‑Mistassini, fermé durant huit semaines pour rénovation, dévoile aujourd’hui des espaces transformés grâce à un investissement de 75 000 $.

À quelques jours de l’ouverture officielle, la présidente du conseil d’administration, Maryline Bouchard, et la gérante, Juliane Roy, affichaient une fébrilité palpable à l’idée de présenter le résultat au public.

« On espère vraiment que la réponse va être aussi belle qu’on l’espère. On a donné beaucoup d’amour et de temps dans ce projet. Jusqu’à maintenant, ceux qui sont venus tripent. On a eu des beaux commentaires positifs et ça nous encourage », dit Maryline Bouchard.

Le Vox travaille depuis un moment déjà sur cette initiative. Un déclic s’est produit à l’été 2024. « On a fait une assemblée générale extraordinaire. On a dit à nos membres que financièrement ça n’allait pas bien. On se demandait quoi faire avec ça. On a eu un élan de solidarité incroyable. Les gens se sont mis à faire plus d’événements. On est allé chercher plus de membres et on a franchi la barre des 500 », indique-t-elle.

Depuis, plusieurs activités ont été mises sur pied pour maintenir l’établissement à flot, notamment des soirées karaoké et des soirées solidaires où les services de barmaid et de DJ étaient offerts bénévolement.

C’est dans l’objectif d’augmenter les heures d’ouverture et de diversifier son offre d’activités que le Vox a décidé d’aller de l’avant avec la revitalisation de ses locaux.

La formule 5 à 7 gagne en popularité et l’établissement veut surfer sur cette vague. « On voulait avoir une banquette et des petites tables pour pouvoir s’asseoir et jaser. On n’avait pas ça avant. On avait juste des tables hautes ou des places au bar », souligne Maryline Bouchard.

Les rénovations ont permis de revamper la place, tout en gardant l’âme et l’essence du Vox. « C’est bon d’aller chercher de la nouveauté, mais on voulait aller la chercher en restant nous-mêmes », affirme Juliane Roy.

Le nouvel aménagement mise sur une esthétique où se mêlent l’esprit underground et une touche artistique assumée. Une murale habille désormais la zone du plancher de danse, et plusieurs clins d’œil créatifs ponctuent le décor. L’ensemble conserve une ambiance sombre, rehaussée par un éclairage renouvelé qui apporte une touche de luminosité.

Pose de nouveaux planchers, murs retapés, salles de bain revampées, cage de DJ reconfigurée : cette revitalisation amène un vent de fraîcheur à l’endroit.

La soirée officielle d’ouverture est prévue le 6 mars. Les bénévoles et les partenaires sont invités à prendre part à un cocktail pour souligner cette réalisation, dans une formule de 6 à 8. Le grand public est invité à prendre part à la fête dès 20 h.

Deux soirées musicales figurent à la programmation. Blanc Dehors, projet formé en 2020 au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, foulera la scène du Vox le 18 avril, avec quatre musiciens des Fidjis en première partie. Le 16 mai, ce sera au tour de l’auteur‑compositeur‑interprète Dany Placard de se produire, avec Cartier Préféré.

Le 12 mars, Culture Sauvage présente Tattoo Tour 2025 avec Deplhine Lecouffe Tattoos, offrant des flash tattoos exclusifs sur place.

Un bel avenir s’annonce pour le Vox. «On veut perdurer encore plusieurs années. Ça fait quand même 40 ans qu’on existe. On veut s’adapter à la réalité d’aujourd’hui », soutient Juliane Roy.

Le Vox Populi était au départ une institution privée, créée en 1986. Il a par la suite été racheté et transformé en coopérative de solidarité en 2004, continuant ainsi d’offrir des soirées mémorables et des spectacles à la population depuis.