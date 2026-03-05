SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 05 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 15 s

Potentiel minier

Le député Mario Simard revient satisfait du PDAC 2026

Émile Boudreau
Le 05 mars 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le député de Jonquière, Mario Simard, dresse un bilan positif de sa participation au congrès Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2026, tenu du 1er au 3 mars à Toronto. L’événement lui a permis de multiplier les rencontres « stratégiques » pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Au cours du congrès, Mario Simard a échangé avec des représentants de Port Saguenay, de plusieurs entreprises actives dans le secteur des minéraux critiques, ainsi qu’avec des acteurs gouvernementaux du Québec et d’Ottawa. Selon lui, ces discussions lui ont offert une occasion privilégiée de mettre en valeur les atouts de la région, notamment pour le développement de la filière du phosphate.

« PDAC est une vitrine exceptionnelle pour notre région. Les discussions que nous avons eues démontrent clairement l’intérêt des investisseurs et des décideurs pour le potentiel du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le développement de la filière du phosphate représente une occasion unique de diversification économique et de création d’emplois de qualité chez nous. », a souligné Mario Simard.

Rappelons que cette industrie a récemment bénéficié d’un appui financier de 17 millions de dollars du gouvernement fédéral à l’entreprise First Phosphate. Pour Mario Simard, cet investissement contribuera au démarrage et à la structuration d’un secteur « essentiel » tant pour l’économie régionale que pour la transition énergétique.

Outre la filière du phosphate, le député indique que son passage à Toronto a permis de faire progresser les échanges entourant le projet de Corridor du Nord. Mario Simard confirme que plusieurs acteurs de l’industrie ont montré leur intérêt à collaborer en vue d’un développement cohérent et durable du territoire.

« Cette mission à Toronto confirme que le Saguenay–Lac-Saint-Jean dispose de tous les atouts nécessaires pour jouer un rôle central dans la chaîne d’approvisionnement nord-américaine en minéraux critiques et dans l’essor des technologies liées aux batteries et au stockage d’énergie. », a conclu Mario Simard.

