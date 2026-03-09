SUIVEZ-NOUS

Lundi, 09 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 35s

Finale des Jeux du Québec

Record de médailles pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 09 mars 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean conclut la Finale des Jeux du Québec à Blainville avec l’un de ses meilleurs bilans, rapporte Radio-Canada.

La région amasse un impressionnant total de 41 médailles, surpassant ainsi toutes ses performances depuis qu’elle compile officiellement ses statistiques, en 2022. Jusqu’ici, la marque à battre était de 36 médailles, un sommet atteint lors des Jeux de Sherbrooke il y a deux ans. L’édition de Blainville vient donc établir une nouvelle référence pour les jeunes athlètes du territoire.

Les disciplines ayant le plus contribué à cette réussite sont le judo, le patinage de vitesse et l’haltérophilie. Les judokas de la région ont obtenu 10 médailles, tandis que les patineurs de vitesse en ont récolté 12. L’haltérophilie domine néanmoins le tableau avec 13 médailles, un exploit remarquable qui a permis à plusieurs athlètes d’accéder au top 10 québécois dans leur catégorie.

