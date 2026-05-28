Un nouveau souffle pour Battures Hôtel Fjord Saguenay

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Avec sa vue imprenable sur le fjord du Saguenay, Battures Hôtel Fjord Saguenay amorce un nouveau chapitre de son histoire grâce à des investissements de 1,4 M$ réalisés en 2026 afin de moderniser ses installations et bonifier l’expérience client.

Acquise en 2024 par un groupe de quatre entrepreneurs locaux, l’hôtel souhaitait se repositionner comme une véritable destination au Saguenay. Les travaux, réalisés sur une période de quatre mois, ont permis de rénover la réception, le restaurant, les espaces communs ainsi qu’une grande partie des chambres.

Parmi les 34 chambres de l’établissement, 21 ont déjà été entièrement rénovées et 13 autres le seront en novembre prochain. Deux nouvelles chambres ont également été ajoutées afin d’augmenter la capacité d’accueil. L’établissement propose maintenant plusieurs catégories de chambres, dont quatre suites signature et des chambres familiales, dans un décor moderne et chaleureux.

Chaque détail a été pensé afin d’offrir une expérience plus complète à la clientèle, autant par l’ambiance sonore et olfactive que par le confort des installations. Ces améliorations ont aussi permis de développer davantage le volet corporatif avec la modernisation des salles de conférence et l’ajout de nouvelles salles de réunion. L’hôtel compte désormais trois salles adaptées aux besoins des entreprises et des événements.

Le restaurant de l’établissement, le Resto des Battures, a lui aussi été entièrement revampé. Le menu a été revu afin de mettre davantage en valeur les produits locaux, la fraîcheur et une offre accessible à différents types de clientèle.

Ces investissements s’inscrivent dans une volonté de dynamiser le tourisme régional et d’offrir une expérience haut de gamme. L’entreprise est également passée de 35 à 40 employés et sa capacité d’accueil a augmenté de 98 à 118 personnes.

L’endroit accueille aussi plusieurs événements, dont des mariages. Déjà, dix unions sont prévues cet été dans ce décor unique bordant le fjord. Les propriétaires souhaitent poursuivre le développement de l’hôtel au cours des prochaines années et continuer d’offrir un lieu rassembleur où se côtoient détente, gastronomie et affaires dans un environnement exceptionnel.

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