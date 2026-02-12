Une programmation qui donne envie de sortir

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Organisation de diffusion pluridisciplinaire, le Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini a pour mission de rendre la culture accessible à l’ensemble de la population du secteur nord du Lac- Saint-Jean. Danse, théâtre, musique classique, chanson, folk, humour : toutes les disciplines culturelles y trouvent leur place.

Chaque saison, ce sont entre 45 et 50 spectacles qui sont présentés à la salle Desjardins/Maria-Chapdelaine, un lieu reconnu pour sa qualité d’accueil et son ambiance conviviale.

« Notre mission, c’est vraiment de diffuser des spectacles de tous les styles, de toutes les disciplines culturelles, autant des artistes bien établis que de la relève et des créateurs régionaux », explique Michel-André Fradet, directeur général du Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini.

La programmation repose sur un équilibre entre des propositions rassembleuses et des oeuvres plus nichées, qui invitent à la découverte. « L’idée, c’est d’offrir un bouquet de spectacles qui parlent à différents publics, tout en faisant de la place à l’audace et à la curiosité. On travaille à développer les publics, tranquillement, en accompagnant les gens dans la découverte », souligne-t-il. Discussions après spectacle, rencontres avec les artistes et activités de médiation font aussi partie de l’approche.

PROGRAMMATION À VENIR

Parmi les rendez-vous à venir, le concert documentaire Transtaïga, le 25 février, proposera une immersion sensible dans l’expédition qui a mené Samuel Lalande-Markon et son partenaire David Désilets de Montréal à Kuujjuaq, mêlant récit, musique baroque et projections. Le 27 février, ce sera la pièce Flambant nue, portée par Christian Bégin, Marie Charlebois, Isabelle Vincent et Pier Paquette, qui promet quant à elle une réflexion aussi profonde qu’accessible, teintée d’humour alors qu’on plonge au coeur d’une question universelle : quelle est notre place dans l’univers ? Pour une soirée plus festive, Bleu Jeans Bleu s’arrête également à Dolbeau-Mistassini avec son tout nouveau spectacle, Record NºV, le 12 mars.

Assister à un spectacle, c’est aussi poser un geste concret pour soutenir la vitalité culturelle locale. « On a la chance d’avoir accès à de grandes tournées ici, chez nous. Encourager la salle, c’est permettre à ces artistes de continuer à venir en région », rappelle Michel- André Fradet.

Que ce soit pour une première sortie culturelle ou pour renouer avec le plaisir d’aller voir un spectacle, la salle Desjardins/Maria-Chapdelaine demeure une destination incontournable.

Pour connaître la programmation complète et tous les détails, visitez le site web ou la page Facebook du Comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.