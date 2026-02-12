Québec repousse l’implantation du nouveau programme de français

Le gouvernement du Québec accorde un délai supplémentaire au réseau scolaire pour se préparer à l’arrivée du nouveau programme de français, langue d’enseignement. La ministre de l’Éducation, Sonia LeBel, a annoncé mardi dernier que son implantation, initialement prévue pour 2026, sera finalement reportée d’un an.

Selon le cabinet de la ministre, cette décision répond directement aux préoccupations exprimées par les milieux scolaires et vise à donner aux enseignants le temps et les outils nécessaires pour réussir cette transition.

« Cette année supplémentaire permettra de donner aux enseignants le temps nécessaire pour maîtriser le nouveau programme avant de l'enseigner, d'analyser le matériel pédagogique disponible et de choisir ce qui convient le mieux pour leurs élèves. Elle offrira également une plus grande flexibilité aux conseillers pédagogiques pour former et accompagner les enseignants », a déclaré Sonia LeBel.

Une année de préparation

L'année scolaire 2026‑2027 sera donc consacrée à la préparation du réseau, explique Québec. Dès le printemps 2026, les enseignants pourront commencer à suivre des formations spécialisées.

Celles‑ci seront offertes en collaboration avec les conseillers pédagogiques, eux‑mêmes formés par le ministère de l’Éducation. L’objectif est de s’assurer que tous les intervenants possèdent les outils nécessaires avant l’entrée en vigueur du programme, désormais prévue pour la rentrée 2027‑2028. Depuis la rentrée précédente, 55 classes réparties dans plusieurs régions du Québec participent déjà à la mise à l’essai du programme. Leurs observations seront utilisées pour peaufiner la version finale.

Rappelons que le programme de français n’avait pas été revu depuis près d’un quart de siècle. Cette mise à jour vise à mieux refléter les réalités actuelles de l’apprentissage du français